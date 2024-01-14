الأونروا: الحرب الدائرة منذ 100 يوم بغزة تلطخ إنسانيتنا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN- اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة "تلطخ إنسانيتنا المشتركة" بمرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان "إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ 100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة".

وأشار لازاريني إلى أن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف، وأضاف أن "1.4 مليون شخص لجؤوا إلى ملاجئ الأونروا واضطروا للعيش في ظروف غير إنسانية".

واعتبر أن "الـ 100 يوم الأخيرة كأنها 100 عام لسكان غزة"، وقال إن معظم سكان غزة سيحملون الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات مدى الحياة.

وقال: "على الرغم من النداءات المتكررة، فلا يزال وقف إطلاق النار الإنساني غير ساري المفعول لوقف قتل الناس في غزة وتمكين التسليم الآمن للغذاء، والدواء، والماء، والمأوى. أدى قدوم فصل الشتاء لمفاقمة تدهور ظروف الحياة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في العراء".

وفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا طاحنا تسبب باستشهاد وجرح عشرات الألاف من أهالي القطاع، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال.

وأدى القصف الإسرائيلي لسقوط المئات من الطواقم الطبية والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإنسانية والدولية.

وحذرت العديد من المنظمات والهيئات الدولية من استمرار الأوضاع الحالية في قطاع غزة، واصفة ما يحدث بأنه حرب إبادة جماعية.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى، أمس السبت، أكثر من 23 ألف شهيد ونحو 60 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع والأمم المتحدة.



