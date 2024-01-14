Sunday, 14 January 2024 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد بلوغ التوتر ذروته بمجلس الحرب.. غانتس وآيزنكوت يشاركان بتظاهرة ذوي أسرى غزة

1/14/2024 3:11:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت شاركا بمسيرة في تل أبيب لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل على الإفراج عن الأسرى لدى حماس بغزة.

ووصل الوزيران غانتس وآيزنكوت إلى المسيرة مباشرة بعد اختتام اجتماع لمجلس الوزراء الحربي في مكان قريب في المقر العسكري للجيش الإسرائيلي في كيريا، حيث شهد الاجتماع توترا كبيرا بين الوزراء أسفر عن تغيب وزير الدفاع يوآف غالانت قرابة الساعة عن الاجتماع.

ولم يتم رصد أي وزراء من أحزاب أخرى في المسيرة.

وقالت قناة "12" الإسرائيلية الخاصة مساء السبت إن "متظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإعادة الأسرى بغزة أغلقوا شارع أيالون الجنوبي ضمن خطواتهم الاحتجاجية".

وتساءل المحتجون، عما إذا كان نتنياهو "يبذل حقا كل ما في وسعه لإعادة الأسرى إلى ديارهم".



MENAFN14012024000205011050ID1107718397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث