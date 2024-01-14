بعد بلوغ التوتر ذروته بمجلس الحرب.. غانتس وآيزنكوت يشاركان بتظاهرة ذوي أسرى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت شاركا بمسيرة في تل أبيب لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل على الإفراج عن الأسرى لدى حماس بغزة.

ووصل الوزيران غانتس وآيزنكوت إلى المسيرة مباشرة بعد اختتام اجتماع لمجلس الوزراء الحربي في مكان قريب في المقر العسكري للجيش الإسرائيلي في كيريا، حيث شهد الاجتماع توترا كبيرا بين الوزراء أسفر عن تغيب وزير الدفاع يوآف غالانت قرابة الساعة عن الاجتماع.

ولم يتم رصد أي وزراء من أحزاب أخرى في المسيرة.

وقالت قناة "12" الإسرائيلية الخاصة مساء السبت إن "متظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإعادة الأسرى بغزة أغلقوا شارع أيالون الجنوبي ضمن خطواتهم الاحتجاجية".

وتساءل المحتجون، عما إذا كان نتنياهو "يبذل حقا كل ما في وسعه لإعادة الأسرى إلى ديارهم".