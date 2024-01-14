نيويورك تايمز: رؤية واشنطن“الكبرى” للسلام في الشرق الأوسط تصطدم بحائط في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN -نشرت صحيفة“نيويورك تايمز” تحليلا إخباريا بعنوان“بلينكن يتحدث عن رؤية كبرى للسلام في الشرق الأوسط لكنه يصطدم بحائط في إسرائيل” لإدوارد وونغ (الذي رافق بلينكن في جولته الأخيرة للمنطقة)، وباتريك كينغسلي (مراسل الصحيفة في القدس المحتلة) قالا فيه إنه عندما وقف وزير الخارجية أنتوني بلينكن على مدرج مطار القاهرة، أول أمس الخميس، قبل عودته إلى الولايات المتحدة، أعرب عن“ثقته في الدعم الذي قال إنه حصل عليه من القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لرؤية غزة ما بعد الحرب، وفي نهاية المطاف فهي تشمل دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل”.

وأوضحا أنه في نهاية أسبوع من الدبلوماسية عالية المخاطر مع عشر حكومات:“لن يحدث أي من هذا بين عشية وضحاها. لكن هناك رغبة أكبر الآن لدى الدول لاتخاذ القرارات الصعبة والقيام بما هو ضروري للتقدم على هذا المسار”.

ولكن برأي الصحافيين فمهما استطاع بلينكن أن يكون قد اكتسب في محادثاته مع الزعماء العرب والأتراك، إلا أن الحكومة الوحيدة الأكثر أهمية في المعادلة، وهي الحكومة الإسرائيلية، لم تعط أي إشارة على أنها تتماشى مع أهداف إدارة بايدن طويلة المدى. فالإسرائيليون مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الدول العربية القوية مثل السعودية، لكنهم يظلون رافضين علنا للمطلب الأمريكي والعربي الحاسم: إنشاء دولة فلسطينية.

الإسرائيليون مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الدول العربية القوية، لكنهم يظلون رافضين علنا للمطلب الأمريكي والعربي الحاسم: إنشاء دولة فلسطينية

ويقول الكاتبان: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومساعدوه يركزون على الحرب في غزة. وقال داني دانون، أحد كبار المشرعين من حزب نتنياهو في مقابلة:“اليوم، لا يمكن لأحد أن يتحدث مع الإسرائيليين عن دولة فلسطينية. اليوم علينا أن ننظر إلى الاستقرار والأمن”.

وخلال رحلته، قال بلينكن مرارا إنه الآن الوقت المناسب للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني الطويل الأمد، مهما كان ذلك صعبا وطموحا. وقال دبلوماسيون أمريكيون آخرون إن اندلاع أعمال العنف في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفشل الحكومة الإسرائيلية في ذلك اليوم في حماية مواطنيها، يُظهر أن“إسرائيل” لا يمكنها الاعتماد فقط على أجهزتها الأمنية لحماية أمنها.

وأشار الكاتبان إلى أن بلينكن ترك المحادثات الصعبة مع“إسرائيل” قرب نهاية رحلته التي بدأت يوم الجمعة عندما وصل إلى تركيا. ومن هناك ذهب إلى اليونان والأردن، وقطر، والإمارات، والسعودية. وعندها فقط أمضى يوما في المحادثات في“إسرائيل” قبل أن يتوجه إلى رام الله لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية، ويسافر بالطائرة إلى البحرين ثم مصر.

وكانت هذه هي المهمة الدبلوماسية الرابعة للوزير إلى المنطقة خلال ثلاثة أشهر من الحرب، والأكثر طموحا منذ رحلة الأزمة الأولى التي قام بها بعد أيام قليلة من هجمات“حماس”.

ويذكر الكاتبان أنه بحلول الوقت الذي التقى فيه مع القادة الإسرائيليين يوم الثلاثاء، كان بلينكن قد سمع ما يكفي ليخبرهم بأن زعماء المنطقة يرفضون المشاركة في قوة أمنية متعددة الجنسيات في غزة، كما اقترح بعض المسؤولين الإسرائيليين. وقال إن الأمن بعد الحرب يجب أن يتولاه الفلسطينيون غير المرتبطين بـ”حماس”، وإن غزة والضفة الغربية يجب أن تديرهما السلطة الفلسطينية، بحسب المسؤولين الأمريكيين.

وعلى الرغم من أن القادة في المنطقة يقولون في الوقت الحالي إنهم لن يدفعوا أموالا لإعادة بناء غزة، إلا أنهم قد يفعلون ذلك إذا وافقت“إسرائيل” على مسار ملموس لإقامة دولة فلسطينية تشمل المنطقتين، بحسب ما قاله بلينكن للمسؤولين الإسرائيليين.

وكان هناك أيضا إغراء أكبر: في خيمة صحراوية مفروشة بالسجاد، أخبر زعيم السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بلينكن يوم الاثنين أثناء تناول وجبة من لحم الإبل، بأن السعودية لا تزال على استعداد للنظر في تطبيع العلاقات مع“إسرائيل”، التي لم تعترف بها رسميا أبدا، إذا وافقت الحكومة هناك على إقامة دولة فلسطينية، بحسب ما قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، شرط عدم الكشف عن هويته.

وفي محادثات التطبيع قبل هجوم السابع من أكتوبر، ركز الأمير محمد بشكل أساسي على انتزاع تنازلات من واشنطن، من بينها معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية، والتعاون الأمريكي في برنامج نووي مدني، والمزيد من مبيعات الأسلحة، بحسب ما قال مسؤولون أمريكيون.

لكن المسؤولين قالوا إن ثمن اعتراف السعوديين الدبلوماسي بـ”إسرائيل” قد ارتفع الآن، لأن المواطنين السعوديين وكثيرين آخرين في جميع أنحاء المنطقة غاضبون مما يعتبرونه مذبحة إسرائيلية في غزة.

ولهذا السبب، برأي الكاتبين، فإن كل حديث الأمريكيين عن الرؤى طويلة المدى للمنطقة يمكن أن يبقى على هذا النحو: مجرد كلام.

ويعارض نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة فكرة الدولة الفلسطينية. وبحسب الكاتبين لقد ذهب رئيس الوزراء إلى حد الدعوة إلى تعزيز“حماس” في غزة منذ سنوات لإبقاء السلطة الفلسطينية ضعيفة والفلسطينيين منقسمين. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إنه عندما طرح بلينكن اقتراح الزعيم السعودي يوم الثلاثاء في“تل أبيب”، فإنه لم يكن لدى الإسرائيليين رد قوي، والأمريكيون ينتظرون عرضا مقابلا.

واعترض المسؤولون الإسرائيليون على عدة مطالب أمريكية؛ بما في ذلك إبطاء الغزو، والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، والسماح للفلسطينيين النازحين في غزة بالعودة إلى منازلهم في الشمال، حيث تضررت نصف المباني على الأقل. ولم يوافق نتنياهو إلا على السماح لفريق من الأمم المتحدة بالدخول إلى شمال غزة في مرحلة ما لتقييم الأوضاع هناك.

ووفق الكاتبين فقد ضغط عليه بلينكن بشأن تصريحات أدلى بها وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة يقترحان إخراج الفلسطينيين من غزة بشكل دائم. وبعد أن غادر بلينكن“إسرائيل” صباح الخميس، أصدر نتنياهو بيانا وعد فيه بأن“إسرائيل ليس لديها نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين”.

ويحتاج نتنياهو إلى أن تحافظ الولايات المتحدة على دعمها الدبلوماسي والعسكري والمالي لـ”إسرائيل”. وحتى الآن، أعرب الرئيس بايدن عن دعمه القوي لـ”إسرائيل” ولم يضع شروطا على مبيعات القنابل وقذائف المدفعية وغيرها من الأسلحة الأمريكية الصنع لـ”إسرائيل”، على الرغم من الاستنكار العالمي بشأن الضحايا المدنيين والدمار في غزة.

لكن نتنياهو، كما يشير الكاتبان، يسعى أيضا إلى استرضاء التيار السائد في“إسرائيل”، الذي يريد أن يستمر الغزو حتى تتم الإطاحة بحركة حماس. ويحتاج إلى تهدئة أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه الهش، الذين قد ينسحبون من الحكومة، ما قد يؤدي إلى الإطاحة به، إذا استجاب للعديد من المطالب الدولية.

وقال إيتمار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن والذي ينتقد نتنياهو، في مقابلة:“لم تكن زيارة جيدة”.

وأضاف أن“حكومة نتنياهو مشلولة تماما. الوزراء اليمينيون المتطرفون لن يتسامحوا مع ما تعتقد الولايات المتحدة أنه ضروري، سواء في ما يتعلق بالمراحل النهائية للحرب أو التعامل مع اليوم التالي”.

وقال يوآف غالانت، وزير الجيش الإسرائيلي، في لقاء مع بلينكن، إن“إسرائيل” لا تبطئ حملتها في شمال غزة، بل تغير فقط التكتيكات، وفقا لمسؤول إسرائيلي مطلع على الاجتماع تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، حسب التحليل، تماشيا مع البروتوكول الإسرائيلي.

أعرب

بايدن عن دعمه القوي لإسرائيل ولم يضع شروطا على مبيعات الأسلحة الأمريكية لها، على الرغم من الاستنكار العالمي بشأن الضحايا المدنيين والدمار في غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه قيل لبلينكن أيضا إن النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب غزة سيتكثف بالفعل بسبب حجم التحدي هناك. و”يعتقد أن قيادة“حماس” تختبئ في خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب غزة، ويعتقد أن العديد من الرهائن المتبقين – أكثر من 100 – موجودون في مكان قريب”.

ورفض نتنياهو دعوة بلينكن للسماح للمدنيين بالعودة بسرعة إلى شمال غزة. واضطر غالبية سكان المنطقة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة إلى الانتقال جنوبا مع بداية الحرب، قبل الغزو الإسرائيلي.

وقال مكتب نتنياهو في بيان لصحيفة“نيويورك تايمز”:“إعادة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة ستعرضهم للخطر”.

وأضاف:“لا يزال هناك آلاف من إرهابيي 'حماس' في شمال غزة، وأميال من الأنفاق الإرهابية تحت الأرض وغيرها من البنى التحتية لـ'حماس' التي يتعين على 'إسرائيل' التعامل معها قبل أن يصبح الوضع آمنا لعودة المدنيين”، على حد قوله.

وبرأي الكاتبين فإن موقف نتنياهو السياسي محفوف بالمخاطر. وقال دانون، أحد كبار المشرعين، إن أولويته هي كسب الإسرائيليين، وليس حكومة الولايات المتحدة“وإعادة الرهائن والقضاء على 'حماس'.. لا أعتقد أن الإسرائيليين سيقبلون أي شيء أقل من ذلك”.

وكشفا أنه قبل أن يسافر من القاهرة عائدا إلى واشنطن اعترف بلينكن للصحافيين بأن هذه هي حاجة“إسرائيل” الفورية، لكنه قال إن المسؤولين الإسرائيليين سيستفيقون لرؤية الصورة الأكبر. وقال:“اندماج إسرائيل وأمنها والطريق إلى الدولة الفلسطينية، هذه هي المعادلة”.



