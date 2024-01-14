باحث تركي يفجر زوبعة.. (مرض التصلب عقاب من الله)!

MENAFN - Khaberni) خبرني - خلال الأيام الماضية، فجر باحث تركي عاصفة من الجدل والغضب في آن، بعدما زعم أن مرض التصلب العصبي المتعدد "عقاب من الله".

فقد زعم الباحث التركي Hüseyin Çaksen في ورقة أكاديمية نشرت في مايو الماضي، أن "الكثيرين" يعتقدون أن هذه الحالة غير القابلة للشفاء، والتي يعاني منها 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، لها "سبب خارق للطبيعة".

وفي ورقة بحثية نشرت في مجلة طب أعصاب الأطفال، أكد البروفيسور أن نظريته لا يمكن "إثباتها علمياً" أبداً، لكنها قد تكون عقاباً أو اختباراً إلهياً.

عقاب أو اختبار!!

وكتب في الورقة أنه "رغم عدم إمكانية إثبات ذلك علميا فإننا نعتقد بقوة أن السبب الرئيسي للمرض لدى البعض يعود لأسباب خارقة للطبيعة مثل هدية أو اختبار أو عقاب من الله".

كما اقترح أيضاً تدريب المهنيين الطبيين على "الأسباب الخارقة للطبيعة ذات السياق الديني"، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في المقابل، وصف أحد النقاد النظرية بأنها غير منطقية على الإطلاق، بل وصفها بـ "المبتذلة"، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي شاهده ملايين الأشخاص.

في حين سلطت تلك الورقة البحثية الأخيرة للبروفيسور الضوء على أعماله الأخرى، ما دفع المراقبين إلى العثور على مقالات جدلية ثانية تتعلق بالفتيات والنساء عموماً.

فيما تم سحب سبعة من منشوراته الأكاديمية حتى الآن من قبل ناشري المجلات، بما في ذلك مجلة MS العلمية.

وأشارت معظم الإشعارات المرفقة بجميع الأوراق إلى أنه تم سحبها لأنها "تفتقر إلى القاعدة العلمية".

من جانبها، ذكرت مدونة Retraction Watch أن هذه الخطوة جاءت بعد يوم واحد من إثارة البحث الخاص بمرض التصلب العصبي المتعدد الغضب عبر الإنترنت.

ما هو مرض التصلب العصبي؟

يشار إلى أن مرض التصلب العصبي المتعدد هو حالة تستمر مدى الحياة حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الجسم عن طريق الخطأ، مما يسبب تلف الأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي.

وتشمل الأعراض صعوبة المشي ومشكلات في الرؤية والخدر أو الوخز في أجزاء مختلفة من الجسم.