ناميبيا تنتقد موقف برلين من اتهام اسرائيل بارتاب إبادة في غزة

انتقدت ناميبيا المستعمرة الألمانية السابقة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، وشهدت أول إبادة جماعية في القرن العشرين، موقف برلين الذي رفض هذا الأسبوع الاتهامات الموجهة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت الرئاسة الناميبية في بيان مساء السبت، إن "ناميبيا ترفض دعم ألمانيا لنوايا الإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة إسرائيل العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة".

وذكرت ويندهوك بأن "ألمانيا ارتكبت على الأراضي الناميبية أول إبادة جماعية في القرن العشرين في الفترة 1904-1908"، مشيرة إلى أن "الحكومة الألمانية لم تكفر بعد عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها هناك".

وبعدما عبر عن أسفه "لعجز ألمانيا عن تعلم دروس تاريخها الرهيب"، قال الرئيس الناميبي هاكه كينكوب إنه "صدم" بالقرار الذي اتخذته الحكومة الألمانية الجمعة "برفض الاتهام العادل أخلاقياً الذي وجهته جنوب إفريقيا" أمام محكمة العدل الدولية و"ينص على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

واتهم الرئيس الناميبي برلين بـ"تجاهل (...) 23 ألف قتيل" في غزة و"الدفاع" أمام محكمة العدل الدولية عن "أعمال الإبادة الجماعية المروعة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".

ودعا ألمانيا إلى "إعادة النظر في قرارها غير اللائق".

وكانت الحكومة الألمانية رفضت "بشدة وصراحة"، الجمعة، الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، معتبرة أن هذا الاتهام "لا أساس له من الصحة".

وكانت ألمانيا مسؤولة بين 1904 و1908 عن مذابح في ناميبيا راح ضحيتها سبعون ألف شخص على الأقل ينتمون إلى شعبي هيريرو وناما الأصليين، ويعدها عدد من المؤرخين أول إبادة جماعية في القرن العشرين.

وفي مايو 2021 وبعد أكثر من خمس سنوات من المفاوضات الصعبة، أعلنت ألمانيا اعترافها بارتكاب "إبادة جماعية" في هذه المنطقة الواقعة في جنوب القارة التي استعمرتها بين 1884 و1915، ووعدت بتقديم مساعدات تنموية بقيمة 1,1 مليار يورو على مدى ثلاثين عامًا يفترض أن يستفيد منها الأحفاد في القبيلتين.

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