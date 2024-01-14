يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي .. سيطرة لاتينية على جائزة الأفضل في العالم بثلاثة ملامح مختلفة



تغيرت وجوه نجوم كرة القدم مع مرور العصور ومعها تغيرت أيضا ملامح جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي "فيفا".عاشت جائزة أفضل لاعب في العالم ثلاثة عصور مختلفة حتى وصلت إلى شكلها الحالي "ذا بيست" قبل الحفل السنوي الذي سيقام يوم 15

يناير المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

كانت الانطلاقة الأولى بجائزة لاعب العام المقدمة من "فيفا" اعتبارا من عام 1991 حيث كان يتم اختيار الفائز بالجائزة على أساس التصويت بمشاركة مدربي وقائدي المنتخبات وممثلي وسائل الإعلام من اختيار الاتحاد الدولي.

فالاختيار الأول في بطاقة التصويت كان يحصل على 5 نقاط مقابل 3 نقاط للاختيار الثاني مقابل نقطة وحيدة للاختيار الثالث، ويتم في النهاية احتساب إجمالي النقاط لكل مرشح.

استمرت الجائزة الأولى حتى عام 2009، وكان النجم الفرنسي زين الدين زيدان أكثر الفائزين بها برصيد 3 مرات في أعوام 1998 و2000 و2003 متساويا مع النجم البرازيلي رونالدو الذي فاز بها في أعوام 1996 و1997 و2002، خلفهما البرازيلي الآخر رونالدينيو الذي فاز بالجائزة مرتين في عامي 2004 و2005.

في المقابل، كان النجم الألماني لوثر ماتيوس أول الفائزين بالجائزة في عام 1991، يليه الهولندي ماركو فان باستن في 1992 والإيطالي روبرتو باجيو في 1993، والبرازيلي روماريو في 1994 والليبيري جورج وايا في 1995.

كما فاز بالجائزة مرة واحدة كل من البرازيلي ريفالدو في 1999 والبرتغالي لويس فيجو في 2001 والإيطالي فابيو كانافارو في 2006 والبرازيلي كاكا في 2007 والبرتغالي كريستيانو رونالدو في 2008 والأرجنتيني ليونيل ميسي في 2009.

بنفس نظام التصويت اندمجت جائزة "فيفا" مع جائزة الكرة الذهبية المقدمة من فرانس فوتبول تحت مسمى "فيفا بالون دور" لمدة ست سنوات خلال الفترة من 2010 إلى 2015.

طوال هذه المدة احتكر الجائزة لاعبان فقط، وهما ليونيل ميسي 4 مرات في أعوام 2010 و2011 و2012 و2015 مقابل مرتين لكريستيانو رونالدو في عامي 2013 و2014.

انفصلت الجائزة مجددا لتقدم تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت مسمى جائزة "فيفا ذا بيست" بدءا من عام 2016 ودخل عليها تعديل آخر بالسماح للجماهير بالمشاركة في التصويت وتوزيع الأصوات بنسبة 25% لكل من مدربي المنتخبات وقائدي المنتخبات ووسائل الإعلام والجماهير.

فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأول نسختين من الجائزة الجديدة في عامي 2016 و2017، ثم زميله السابق في ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش في عام 2018.

انتزع ليونيل ميسي جائزة "فيفا ذا بيست" في عام 2019 بعدها ذهبت عامين متتاليين للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في عامي 2020 و2021 بينما ذهبت النسخة الأخيرة في 2022 لميسي مجددا بعد دوره في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم الأخيرة في قطر.

ويتنافس على جائزة العام الحالي 2023 ثلاثة مرشحين من العيار الثقيل وهم ليونيل ميسي، وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا والهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان، والنرويجي إرلينج هالاند نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز