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جهاز يتيح التحكّم بالهاتف والكمبيوتر عبر اللسان

1/14/2024 3:00:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف باحثون عن جهاز يشبه الدرع المطاطية في معرض التكنولوجيا في لاس فيغاس، يسمح بالتحكم في الأجهزة من خلال حركة لسان المستخدم فقط، وفق «ديلي ميل».


ويمكن مزامنة الجهاز عبر البلوتوث مع مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وبمجرد توصيل الجهاز، يمكن بعد ذلك التحكم فيه باللسان.

وقالت الشركة المؤسسة للمشروع «أوجيمينتال»: «نحن لا نعيد اختراع فأرة الكمبيوتر فحسب، بل نعيد صياغة التجربة الإنسانية».

وبينما تم تصميم «ماوثباد» في الأصل للأشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي والتحكم المحدود في اليد، تقول شركة «أوجيمينتال» إن نطاقها يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الحالات.

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