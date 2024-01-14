جهاز يتيح التحكّم بالهاتف والكمبيوتر عبر اللسان

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- Khaberni) خبرني - كشف باحثون عن جهاز يشبه الدرع المطاطية في معرض التكنولوجيا في لاس فيغاس، يسمح بالتحكم في الأجهزة من خلال حركة لسان المستخدم فقط، وفق «ديلي ميل».
ويمكن مزامنة الجهاز عبر البلوتوث مع مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وبمجرد توصيل الجهاز، يمكن بعد ذلك التحكم فيه باللسان.
وقالت الشركة المؤسسة للمشروع «أوجيمينتال»: «نحن لا نعيد اختراع فأرة الكمبيوتر فحسب، بل نعيد صياغة التجربة الإنسانية».
وبينما تم تصميم «ماوثباد» في الأصل للأشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي والتحكم المحدود في اليد، تقول شركة «أوجيمينتال» إن نطاقها يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الحالات.
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