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مائة يوم من الحرب: عدد الشهداء يقترب من 24 ألفا

1/14/2024 3:00:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
دخلت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة يومها المائة، في ظل مواصلة طائرات الاحتلال الاسرائيلي غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى. وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيدا و 312 اصابة 24 ساعة الماضية ولا تزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 23843 شهيدا و60317 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي. واستشهد 9 من مرضى السرطان والجرحى الفلسطينيين، الذين أُحضروا للعلاج في تركيا بسبب وصولهم متأخرين وانتظارهم الموافقة المصرية للسفر عبر معبر رفح وانقطاعهم عن العلاج اللازم لفترة طويلة. جنوب قطاع غزة وتواصل دبابات الاحتلال محاولاتها اجتياح خان يونس للشهر الثاني على التوالي. وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف جنوب خانيونس. وارتقى 3 شهداء في قصف اسرائيلي استهدف أرضا شرق بلدة الفخاري شرقي محافظة خانيونس. كما ارتقى موظفان في شركة جوال خلال محاولاتهما إصلاح اعطال في الشبكة ليترفع عدد شهداء الشركة إلى 13. وفي رفح قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية أرض زراعية في حي الحشاش شمال غرب رفح ما أدى إلى استشهاد المواطن أحمد الأستاذ وإصابة شقيقاه بجروح خطيرة أثناء قيامهم بجمع الحطب وهم من سكان حي النصر في مدينة غزة. كما أصيب 6 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة رفح فجر اليوم. وسط القطاع وانتشلت طواقم الإسعاف شهيدين من شارع كيسوفيم شرقي دير البلح منطقة ابوالعجين . ونفذت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة درويش في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وإنباء عن ارتقاء شهداء ووجود جرحى. وارتقى شهيدان وعدد من الإصابات بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو السبح غرب دير البلح وسط قطاع غزة. غزة وعاودت طائرات الاحتلال قصف حي الدرج شرق مدينة غزة ما ادى لاستشهاد عشرين فلسطينيا وفقدان العشرات بعد وقت قصير من قصف منزل لعائلة قاسم في شارع النفق واستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أعداد أخرى.

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