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آلاف المتظاهرين في واشنطن ولندن من أجل غزة

1/14/2024 2:33:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 14 كانون الثاني (بترا) - تظاهر آلاف المؤيدين للشعب الفلسطيني في واشنطن ولندن أمس السبت في إطار "يوم التحرك العالمي"، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضا للدعم الأميركي والبريطاني لإسرائيل.
وبحسب واشنطن بوست، لوحت حشود كبيرة بالأعلام الفلسطينية في واشنطن، بينما تجمع المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب، تجمعوا في مسيرة تضامنية في اليوم التاسع والتسعين للحرب على غزة.
وهتف المتظاهرون "وقف إطلاق النار الآن"، بينما حملوا لافتات وملصقات كتب عليها "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الحرب على غزة, وأوقفوا تمويل الإبادة الجماعية".
وعلى منصة في موقع قريب من البيت الأبيض، قدم العديد من الأميركيين الفلسطينيين المتحدرين من غزة، روايات مؤثّرة عن أصدقائهم وأقاربهم الذين قتلوا أو أصيبوا في القطاع.
ودعوا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء الدعم العسكري والمالي لإسرائيل.
وقال أحد الخطباء على وقع تصفيق حار "يمكن للرئيس بايدن أن يوقف هذا الجنون بسهولة" من خلال ممارسة الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، العالم لا يحرك ساكنا.
--(بترا)
ب خ / ف ج
14/01/2024 06:35:08

MENAFN14012024000117011021ID1107718295

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