أجواء باردة وغائمة في أغلب مناطق المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

وبحسب "التقرير"، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهولن وباردة نسبياً في مناطق البادية، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الأربعاء، باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، وباردة نسبياً في مناطق البادية، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 4 وفي مرتفعات الشراة 10 - 3، وفي مناطق البادية 17 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 8، وفي الأغوار الشمالية 21 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 12، وفي البحر الميت 22 - 11، وفي خليج العقبة 21 - 10 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

14/01/2024 06:30:20