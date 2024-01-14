لازاريني: ما يجري في غزة يلطخ إنسانيتنا المشتركة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14كانون الثاني (بترا) - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني اليوم السبت، "إن الموت والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن على نطاق واسع خلال المائة يوم الماضية في غزة يلطخ إنسانيتنا المشتركة.

واضاف في بيان صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على حرب غزة و"في الأيام المائة الماضية، تسبب القصف المستمر في جميع أنحاء قطاع غزة في نزوح جماعي للسكان الذين يعيشون في حالة من التغير المستمر - حيث يتم اقتلاعهم باستمرار وإجبارهم على المغادرة بين عشية وضحاها، فقط للانتقال إلى أماكن غير آمنة بنفس القدر. ويعد هذا أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وقال "لقد أثرت هذه الحرب على أكثر من مليوني شخص، أي جميع سكان غزة. وسيحمل العديد منهم ندوبًا مدى الحياة، جسدية ونفسية. وتعاني الغالبية العظمى، بما في ذلك الأطفال، من صدمات نفسية عميقة.

واشار لازاريني الى "إن ملاجئ الأونروا المكتظة وغير الصحية أصبحت الآن "موطنا" لأكثر من 1.4 مليون شخص" مضيفا "إنهم يفتقرون إلى كل شيء، من الطعام إلى النظافة إلى الخصوصية. ويعيش الناس في ظروف غير إنسانية، حيث تنتشر الأمراض، بما في ذلك بين الأطفال".

واضاف "إنهم يعيشون حياة لا يمكن العيش فيها، والساعة تتجه بسرعة نحو المجاعة" مشددا على "إن محنة الأطفال في غزة مفجعة بشكل خاص. جيل كامل من الأطفال يعاني من الصدمة وسيستغرق شفاءه سنوات.

وقال لقد استشهد الآلاف وشوهوا وتيتموا فيما مئات الآلاف محرومون من التعليم، ومستقبلهم في خطر، مع عواقب بعيدة المدى وطويلة الأمد.

وقال المسؤول الاممي "إن الأزمة في غزة هي كارثة من صنع الإنسان، تتفاقم بسبب اللغة اللاإنسانية واستخدام الغذاء والماء والوقود كأدوات للحرب: وتابع "لقد أصبحت العمليات الإنسانية بسرعة واحدة من أكثر العمليات تعقيداً وتحدياً في العالم؛ ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإجراءات المرهقة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة وعدد لا يحصى من العقبات التي تحول دون التوزيع الآمن والمنظم للمساعدات، بما في ذلك الأعمال العدائية المستمرة".

وأكد على أن "المساعدات الإنسانية لن تكون وحدها كافية لوقف المجاعة التي تلوح في الأفق" مشددا على وجوب "السماح بتدفق السلع التجارية".

وقال لازاريني "إن القانون الإنساني الدولي، الذي تم وضعه لحماية المدنيين وتنظيم سير الأعمال العدائية، يتم انتهاكه بانتظام" حيث تعرض المدنيون والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وملاجئ الأونروا، للقصف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما أدى إلى لستشهاد مئات المدنيين وإصابة الآلاف.

وشدد المسؤول الاممي على ضرورة "حماية منشآت الأونروا في جميع الأوقات، وتوفير الحماية التي يبحث عنها المدنيون" مشددا على انه "لا ينبغي أبدا استخدامها لأغراض عسكرية من قبل أي طرف".

ولاحظ لازاريني انه و"على الرغم من الدعوات المتكررة، لا يزال وقف إطلاق النار الإنساني غير قائم لوقف قتل الناس في غزة وتمكين التوصيل الآمن للغذاء والدواء والمياه والمأوى" محذرا من "إن حلول فصل الشتاء يجعل الحياة لا تطاق، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في العراء".

كما أشار الى استشهاد "عمال الإغاثة، بما في ذلك 146 من زملائي في الأونروا، إلى جانب الأطباء والصحفيين والأطفال - ولم ينجو أحد" مضيفا "لقد دمرت أحياء سكنية بأكملها، ودور عبادة، ومباني تاريخية، مما أدى إلى محو قرون من التاريخ والحضارة وذكريات الناس".

واختتم البيان بالقول "بالنسبة لشعب غزة، كانت المائة يوم الماضية وكأنها 100 عام. "لقد حان الوقت لاستعادة قيمة الحياة البشرية".

-- (بترا)

م د/ع ط



14/01/2024 00:08:26