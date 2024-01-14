حوارية حول التمكين السياسي للمرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 13 كانون الثاني (بترا)- نظمت كلية القانون في جامعة إربد الأهلية، اليوم السبت، جلسة حوارية تناولت التمكين السياسي للمرأة، تحدثت خلالها ميسّر المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة ريم أبو دلبوح.

وأكدت أبو دلبوح، خلال الحوارية التي جرت بحضور عميد الكلية الدكتور محمد العندلي واكاديميين وطلبة، أهمية ما حققته المرأة الأردنية من تطور في ممارستها للعمل السياسي بفضل التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني التي عملت على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، لافتة الى المكتسبات التي تحققت للمرأة الأردنية بإقرار قانون الأحزاب والانتخاب مع التعديلات الدستورية المرتبطة بالعمل النيابي.

وقالت إن المرأة الأردنية أثبتت حضوراً متميّزاً في جميع المواقع، ولا يقلّ عطاؤها مطلقاً عن عطاء الرجل، مشيرة الى ما شهده الأردن من نماذج عدة لنساء أردنيّات حققن إنجازات متميّزة وأثبتن قدرات كبيرة في تولّي المسؤولية.

وبينت أهمية دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لتعزيز دورها في الحياة العامة وصناعة القرار دعما لعملية التحديث السياسي.

-- (بترا)

أ غ/ ب ع / ع ط

13/01/2024 22:07:34