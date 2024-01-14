حوارية حول التمكين السياسي للمرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 كانون الثاني (بترا)- نظمت كلية القانون في جامعة إربد الأهلية، اليوم السبت، جلسة حوارية تناولت التمكين السياسي للمرأة، تحدثت خلالها ميسّر المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة ريم أبو دلبوح.
وأكدت أبو دلبوح، خلال الحوارية التي جرت بحضور عميد الكلية الدكتور محمد العندلي واكاديميين وطلبة، أهمية ما حققته المرأة الأردنية من تطور في ممارستها للعمل السياسي بفضل التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني التي عملت على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، لافتة الى المكتسبات التي تحققت للمرأة الأردنية بإقرار قانون الأحزاب والانتخاب مع التعديلات الدستورية المرتبطة بالعمل النيابي.
وقالت إن المرأة الأردنية أثبتت حضوراً متميّزاً في جميع المواقع، ولا يقلّ عطاؤها مطلقاً عن عطاء الرجل، مشيرة الى ما شهده الأردن من نماذج عدة لنساء أردنيّات حققن إنجازات متميّزة وأثبتن قدرات كبيرة في تولّي المسؤولية.
وبينت أهمية دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لتعزيز دورها في الحياة العامة وصناعة القرار دعما لعملية التحديث السياسي.
-- (بترا)
أ غ/ ب ع / ع ط
13/01/2024 22:07:34
MENAFN14012024000117011021ID1107718288
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