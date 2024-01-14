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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رائد بقوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة

1/14/2024 2:32:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، مقتل رائد في قوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة، من مقاتلي "الكتيبة 5037" التابعة للواء "يفتاح" 11.
كما أعلن الجيش أيضا إصابة ضابطين وجندي بجروح خطيرة في معارك جنوبي ووسط القطاع.
وأكد الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية على موقعه الرسمي، مقتل 521 ضباطا وجنديا منذ السابع من تشرين الأول 2023.
--(بترا)
رصد /ف ق/ب ع/ ع ط
13/01/2024 22:05:29

MENAFN14012024000117011021ID1107718287

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