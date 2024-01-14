الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رائد بقوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رائد بقوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة
التاريخ
1/14/2024 2:32:56 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، مقتل رائد في قوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة، من مقاتلي "الكتيبة 5037" التابعة للواء "يفتاح" 11.
كما أعلن الجيش أيضا إصابة ضابطين وجندي بجروح خطيرة في معارك جنوبي ووسط القطاع.
وأكد الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية على موقعه الرسمي، مقتل 521 ضباطا وجنديا منذ السابع من تشرين الأول 2023.
--(بترا)
رصد /ف ق/ب ع/ ع ط
13/01/2024 22:05:29
MENAFN14012024000117011021ID1107718287
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