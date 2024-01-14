المنتخب الوطني النسوي تحت سن 17 يبدأ تدريباته

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الثاني (بترا)- بدأ المنتخب الوطني النسوي تحت سن 17، تدريباته الفنية والبدنية، تأهباً للاستحقاقات المقبلة.
وأجرى المنتخب تدريبه الأول بقيادة المدرب جمال اللحام، مساء اليوم السبت 13 كانون الثاني، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور لاعبات القائمة الأولية، والتي استقر عليها الجهاز الفني بعد المتابعة والاختبارات الفنية التي جرت للاعبات مواليد 2009-2010-2011 على امتداد الفترة الماضية.
وشارك بالتدريبات المكثفة والاختبارات التي انطلقت من 6 إلى 11 كانون الثاني الحالي، لاعبات الأندية النسوية اللاتي لم يسبق لهن تمثيل المنتخبات الوطنية، إلى جانب لاعبات المنتخب الوطني النسوي تحت 14 عاما.
وضمت القائمة 30 لاعبة: ريناتا البداينة، وسيلين غزال، وملك طالب، ورينا أبو جابر، ودعد شرعب، وإيمان الطميزي، ودانا أبو هزيم، ودانية فرحة، وغزل عبدالله، وحلا عساف، وهيا أبوعلي، وجنى المحتسب، وجود ارتيمة، وجنى المصرى، وجيدا كمال، ولارا جرادات، ولين أبو حلوة، ولين كشوقة، وليا مرار، وملاك يوسف، وملك سلامة، وناديا عيسى، ونادين أبو صالحة، وريتال سلامة، وسدين الضامن، وسدين عبيدات، وسهر عبد الرحيم، وشهد الرمامنة، وتاليا الكردي، ويارا البيشة.
ويأتي التجمع الحالي للمنتخب الوطني النسوي تحت سن 17 عاما، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية 2026، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ع ط
13/01/2024 22:04:40
MENAFN14012024000117011021ID1107718286
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