المنتخب الوطني النسوي تحت سن 17 يبدأ تدريباته

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا)- بدأ المنتخب الوطني النسوي تحت سن 17، تدريباته الفنية والبدنية، تأهباً للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى المنتخب تدريبه الأول بقيادة المدرب جمال اللحام، مساء اليوم السبت 13 كانون الثاني، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور لاعبات القائمة الأولية، والتي استقر عليها الجهاز الفني بعد المتابعة والاختبارات الفنية التي جرت للاعبات مواليد 2009-2010-2011 على امتداد الفترة الماضية.

وشارك بالتدريبات المكثفة والاختبارات التي انطلقت من 6 إلى 11 كانون الثاني الحالي، لاعبات الأندية النسوية اللاتي لم يسبق لهن تمثيل المنتخبات الوطنية، إلى جانب لاعبات المنتخب الوطني النسوي تحت 14 عاما.

‏‎وضمت القائمة 30 لاعبة: ريناتا البداينة، وسيلين غزال، وملك طالب، ورينا أبو جابر، ودعد شرعب، وإيمان الطميزي، ودانا أبو هزيم، ودانية فرحة، وغزل عبدالله، وحلا عساف، وهيا أبوعلي، وجنى المحتسب، وجود ارتيمة، وجنى المصرى، وجيدا كمال، ولارا جرادات، ولين أبو حلوة، ولين كشوقة، وليا مرار، وملاك يوسف، وملك سلامة، وناديا عيسى، ونادين أبو صالحة، وريتال سلامة، وسدين الضامن، وسدين عبيدات، وسهر عبد الرحيم، وشهد الرمامنة، وتاليا الكردي، ويارا البيشة.

ويأتي التجمع الحالي للمنتخب الوطني النسوي تحت سن 17 عاما، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية 2026، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ع ط

13/01/2024 22:04:40