قناة إسرائيلية: بدء نقل الأدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا)- أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بدء نقل الأدوية إلى الأسرى المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بموجب الاتفاق مع قطر.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق بوساطة قطر لإيصال أدوية في الأيام المقبلة إلى الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ ف ق/ب ع/ ع ط

13/01/2024 22:01:40