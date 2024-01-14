قناة إسرائيلية: بدء نقل الأدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين في غزة

قناة إسرائيلية: بدء نقل الأدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين في غزة
التاريخ
1/14/2024 2:32:55 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الثاني (بترا)- أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بدء نقل الأدوية إلى الأسرى المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بموجب الاتفاق مع قطر.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق بوساطة قطر لإيصال أدوية في الأيام المقبلة إلى الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ ع ط
13/01/2024 22:01:40
MENAFN14012024000117011021ID1107718285
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