ضربة أميركية جديدة تستهدف الحوثيين في اليمن

ضربة أميركية جديدة تستهدف الحوثيين في اليمن
التاريخ
1/14/2024 2:32:55 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الثاني (بترا)- نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، عن مصادر محلية لم تسمها أن الطيران الأميركي استهدف مجددا مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت الوكالة إن القصف استهدف قاعدة بحرية للحوثيين بمنطقة الكثيب، وفي شارع التنمية، وأشارت إلى أن الضربة الجديدة على الحديدة ردا على صاروخ أطلقه الحوثيون انطلاقا من المدينة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
13/01/2024 21:20:43
MENAFN14012024000117011021ID1107718284
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