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ضربة أميركية جديدة تستهدف الحوثيين في اليمن

1/14/2024 2:32:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا)- نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، عن مصادر محلية لم تسمها أن الطيران الأميركي استهدف مجددا مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت الوكالة إن القصف استهدف قاعدة بحرية للحوثيين بمنطقة الكثيب، وفي شارع التنمية، وأشارت إلى أن الضربة الجديدة على الحديدة ردا على صاروخ أطلقه الحوثيون انطلاقا من المدينة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
13/01/2024 21:20:43

MENAFN14012024000117011021ID1107718284

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