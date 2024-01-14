800 ألف نسمة يتهددهم الموت بسبب الجوع العطش بقطاع غزة

800 ألف نسمة يتهددهم الموت بسبب الجوع العطش بقطاع غزة
التاريخ
1/14/2024 2:32:53 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الثاني (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن "الموت يتهدد نحو 800 ألف نسمة في محافظتي غزة والشمال، بسبب استمرار سياسة التجويع والتعطيش التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم".
وأوضح المكتب في بيان اليوم السبت، أن المحافظتين بحاجة إلى 1300 شاحنة غذاء يوميا للخروج من حالة الجوع، بواقع 600 شاحنة للشمال و700 لغزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع / ع ط
13/01/2024 21:16:04
MENAFN14012024000117011021ID1107718283
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