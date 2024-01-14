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800 ألف نسمة يتهددهم الموت بسبب الجوع العطش بقطاع غزة

1/14/2024 2:32:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن "الموت يتهدد نحو 800 ألف نسمة في محافظتي غزة والشمال، بسبب استمرار سياسة التجويع والتعطيش التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم".
وأوضح المكتب في بيان اليوم السبت، أن المحافظتين بحاجة إلى 1300 شاحنة غذاء يوميا للخروج من حالة الجوع، بواقع 600 شاحنة للشمال و700 لغزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع / ع ط
13/01/2024 21:16:04

MENAFN14012024000117011021ID1107718283

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