بوريل: حان الوقت ليتحمل الجميع مسؤولياتهم لإنها العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا)-قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الوقت قد حان ليتحمل الجميع مسؤولياتهم للضغط من أجل إنهاء العدوان على غزة، والعمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ حل الدولتين.

وشدد في بيان صحفي، اليوم السبت، على أهمية وضع حد للوضع القائم في غزة، والذي أدى إلى استشهاد ما يزيد على 23 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، لافتا إلى الوضع الإنساني الكارثي المتزايد لأكثر من مليوني نسمة في القطاع.

وقال إن التوترات المتزايدة على الحدود اللبنانية، والهجمات التي نفذها الحوثيون في البحر الأحمر، تؤدي إلى تفاقم أخطار انتشار الصراع.

وأشار إلى نزوح 1.9 مليون فلسطيني "85 بالمئة من سكان القطاع" قسريًا؛ نتيجة القتال المستمر والدمار الهائل الذي شهدته المنطقة على يد الجيش الإسرائيلي.

وقال إن سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية، محذرًا من أن المجاعة والأوبئة تهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وأكمل بوريل، إنه و منذ السابع من تشرين الأول كانت هناك وجهات نظر متباينة داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد على الصراع في غزة، وأدى ذلك إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي في المنطقة ومنعنا من التأثير على الأحداث، على الرغم من أننا نتأثر بشكل مباشر في هذا الصراع وعواقبه.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع / ع ط

13/01/2024 21:06:55