طوقان: مفوضية العلوم النووية تقدم خدمات الفحوصات الإشعاعية لقطاعي الإنتاج والخدمات

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 13 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، إن الهيئة ومن خلال مفوضياتها ومديرياتها تعمل في إطار رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني والمصالح العليا للدولة الأردنية للارتقاء العلمي والتكنولوجي وتوطين وإحلال التطبيقات السلمية للطاقة النووية وتسخيرها بكل برامجها الريادية ليكون الأردن في مصاف الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً في هذا المضمار.

وأشار طوقان في البيان الصحفي الصادر عن الهيئة اليوم السبت، الى أن كل الجهود المبذولة في جميع مفوضيات الهيئة تأتي في إطار الأهداف الكبيرة لتحقيق استقلال الإرادة الوطنية بالاعتماد على الذات واستغلال الموارد المحلية المتاحة من المواد النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه معتمدة بذلك على كفاءات ومهارات العاملين فيها من طاقات أردنية مبدعة وقادرة على الإنجاز الحقيقي وفق المعايير الدولية المعمول بها في أكبر هيئات ومراكز العلوم النووية في العالم.

وأوضح مفوض العلوم النووية وتطبيقاتها الدكتور فراس عفانة، أن الهيئة وعلى صعيد مفوضية العلوم النووية وتطبيقاتها حققت انجازات متقدمة في تطوير الفحوصات الإشعاعية المخبرية وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية بهدف تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع في الأردن، مؤكداً أهمية ما تقوم به من فحوصات إشعاعية مخبرية وتحليلية لخدمة قطاعي الإنتاج والخدمات في المجتمع، إضافة إلى تشعيع البضائع المختلفة لأغراض التعقيم الطبي وعينات الدراسات البحثية.

وقال الدكتور عفانه، إن الهيئة ومن خلال مديرية مختبرات البحوث والمعلومات تقدم خدمات تدريبية متخصصة في مجال الإشعاع والفحوصات الإشعاعية لأشعة جاما وجسيمات ألفا وبيتا والمعايير الكيميائية على المستويين المحلي والإقليمي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن مديرية مختبرات البحوث والمعلومات تقدم خدمة الفحص الإشعاعي للأسمدة التي ترسل من قبل وزارة الزارعة للتأكد من سلامتها وخدمة فحوصات الخلو الإشعاعي للشركات والمؤسسات لغايات الاستيراد والتصدير، مشيرا الى أن المختبرات تقدم خدماتها لأكثر من 300 شركة، باعتبار أن هذه المختبرات ركيزة أساسية في تقديم تلك الفحوصات على المستوى الوطني.

كما تقدم مديرية مختبرات البحوث والمعلومات خدمة معايرة أجهزة الفحص الإشعاعي الخاصة بأشعة جاما والنيوترونات، وحالياً تم توسيع نطاق العمل لمعايرة الأجهزة من الدول المجاورة.

وأكد الدكتور عفانه أن المفوضية ومن خلال مديرياتها الثلاث، تعمل على تحقيق برامج نوعية وإنجازات علمية وعملية بكل الاقتدار وتتيح المجال أمام الطلبة الباحثين من الجامعات الأردنية لإجراء الأبحاث في مختبراتها، وتقدم لهم التدريب الفني المتخصص، مشيراً إلى أن مختبرات المفوضية حصلت على اعتماد المواصفة العالمية الآيزو (17025) منذ 2012، مثلما تم اعتماد مختبر المعايرة الثانوية كمركز تدريب إقليمي ونسعى لاعتماد باقي المختبرات كمراكز تدريب في الإقليم.

وقال الدكتور عفانة، إن مديرية مختبرات البحوث والمعلومات في المفوضية تنفرد بتقديم خدمة قياس التعرضات الشخصية للإشعاع من خلال معايرة وقراءة الجرعات الإشعاعية التي تسجلها مقاييس التعرضات الشخصية TLD للأفراد العاملين في المؤسسات والمستشفيات التي تمارس العمل الإشعاعي، وتقوم كذلك بجمع وتحليل العينات البيئية من المناطق المحاذية للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب والتي تشمل التربة والمياه وأوراق الشجر والحليب وذلك للكشف عن أي زيادة في مستويات الإشعاع عن المستويات الطبيعية.

وأوضح أن مديرية مختبرات البحوث والمعلومات تقدم خدمات الفحوصات الإشعاعية وخدمة تحليل العينات وبتراكيز متناهية الصغر لمعظم عناصر الجدول الدوري بما فيها خدمة عنصر اليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة والعناصر السامة لخدمة شركات الغذاء والصناعة والزراعة، الى جانب تقديمها خدمات الفحوصات اللاإتلافية للمواد المختلفة.

وقال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمت هيئة الطاقة الذرية الأردنية في مجال التشعيع الجامي من خلال تزويد مديرية التشعيع الجامي بمشع جامي بحثي وآخر تجاري، قادر على إطلاق أشعة جاما بهدف إدخال التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، وتدريب الكوادر البشرية على هذه التكنولوجيا، والقيام بالأبحاث العلمية.

ويعتبر التشعيع الجامي أحد الطرق الفعالة لتعقيم كل من المنتجات منخفضة وعالية الكثافة، حيث أن أشعة جاما عالية النفاذية موصى بها من قبل مؤسسات الغذاء والدواء كبديل لغار أكسيد الإيثيلين الضار بالبيئة، فيما المشع مرخص من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وحاصل على شهادة الجودة (9001).

وتساهم خدمة التشعيع باستخدام أشعة جاما في تعقيم المستلزمات الطبية مثل عبوات قطرات العيون الفارغة وأنابيب مراهم العيون ووحدات غسيل الكلى والملابس الجراحية والكبسولات الجلاتينية الفارغة والصحون المخبرية وأنابيب جمع عينات الدم والقفازات المطاطية ولفائف الحروق والمطاعيم البيطرية والمواد الأولية الصيدلانية والأعشاب الطبية والمواد الغذائية كالأعشاب والبهارات والمكسرات، إضافة إلى المواد الأولية لمستحضرات التجميل مثل طين البحر الميت.

وقال عفانة، إنه ونظراً للطلب المتزايد على التشعيع الجامي من الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية، فقد قامت الهيئة بتعزيز قدرات المشع الجامي التجاري بمصادر جديدة لزيادة الإنتاجية وتقديم الخدمة السريعة لقطاع واسع من الشركات الطبية والغذائية ومستحضرات التجميل بما لا يقل عن 50 شركة محلية بالإضافة إلى شركات عربية من الدول المجاورة.

--(بترا)

ب و/ب ع/ ع ط

13/01/2024 21:01:50