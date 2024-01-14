ورشة في عجلون تناقش تحويل التحديات إلى فرص

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 13 كانون الثاني(بترا)-أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، أهمية التشاركية بالعمل مع الجهات المعنية للنهوض بالواقع التنموي للمحافظة، من خلال توزيع الأدوار والمهام وإيجاد أرضية صلبة لتطوير المنتج السياحي والتنموي في عجلون.

وقال الزغول خلال ورشة عقدت اليوم السبت، في القرية الحضرية التابعة للبلدية، إن تلفريك عجلون يعد المشروع التنموي الأول من نوعه في المملكة ما يستوجب البحث عن إقامة مشاريع تنموية إضافية لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة .

وأضاف أنه من خلال التكاملية في العمل نستطيع الوصول إلى نتائج إيجابية فعالة، مشيرا إلى أن إنجاز المخطط الشمولي لعجلون سينعكس ايجابا على الواقع التنموي للمحافظة من خلال رسم سياسة شمولية واسعة لمستقبل الاستثمار فيها.

وأعلن الزغول، عن توجه لإقامة فندق سياحي مصنف أربعة نجوم وأكثر من قبل أحد المستثمرين ما سيلبي رغبات واحتياجات زوار المحافظة، مؤكدا أن المشروع الابتكاري سوق ريف عجلون السياحي الذي فازت به البلدية بمنحة بقيمة مليون دولار، سيكون جاهزا في أيار المقبل وسيتم وضعه على الخارطة السياحية للمحافظة .

وقال الزغول إن البلدية بصدد تجهيز الحديقة البيئية في منطقة عنجرة بمبلغ 248 ألف دينار منحة من البنك الدولي، وإقامة حديقة صغيرة خضراء وسط عجلون لتكون متنفسا لأهالي المدينة وزوارها .

بدوره، قال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن هذه الورشة تأتي للوقوف على التحديات وتحويلها إلى فرص من شأنها النهوض بالواقع السياحي في عجلون ما يسهم بتحريك عجلة التنمية ويعود بالفائدة على المجتمع المحلي .

وكشف عرفات، أن عدد زوار التلفريك منذ تشغيلة بلغ 270 ألفا، مشيرا إلى وضع خطة لزيادة أعداد الزوار من خلال تقديم خصومات وعروض تشجيعية للمجموعات السياحية.

من جهته، قدم مساعد رئيس البلدية لشؤون المناطق محمد علي القضاة، عرضا تفصيليا عن البلدية ومناطقها وما تتميز به من امتداد الرقعة الخضراء، كما عرض مدير سياحة عجلون فراس خطاطبة ورائد حداد من شركة جت للنقل السياحي توجهاتهم وخططهم المستقبلية الهادفة لاستقطاب وجذب اكبر عدد ممكن من الزوار .

--(بترا)

ع.ف/ ن ح

13/01/2024 19:27:03