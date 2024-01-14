ورشة في عجلون تناقش تحويل التحديات إلى فرص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 13 كانون الثاني(بترا)-أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، أهمية التشاركية بالعمل مع الجهات المعنية للنهوض بالواقع التنموي للمحافظة، من خلال توزيع الأدوار والمهام وإيجاد أرضية صلبة لتطوير المنتج السياحي والتنموي في عجلون.
وقال الزغول خلال ورشة عقدت اليوم السبت، في القرية الحضرية التابعة للبلدية، إن تلفريك عجلون يعد المشروع التنموي الأول من نوعه في المملكة ما يستوجب البحث عن إقامة مشاريع تنموية إضافية لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة .
وأضاف أنه من خلال التكاملية في العمل نستطيع الوصول إلى نتائج إيجابية فعالة، مشيرا إلى أن إنجاز المخطط الشمولي لعجلون سينعكس ايجابا على الواقع التنموي للمحافظة من خلال رسم سياسة شمولية واسعة لمستقبل الاستثمار فيها.
وأعلن الزغول، عن توجه لإقامة فندق سياحي مصنف أربعة نجوم وأكثر من قبل أحد المستثمرين ما سيلبي رغبات واحتياجات زوار المحافظة، مؤكدا أن المشروع الابتكاري سوق ريف عجلون السياحي الذي فازت به البلدية بمنحة بقيمة مليون دولار، سيكون جاهزا في أيار المقبل وسيتم وضعه على الخارطة السياحية للمحافظة .
وقال الزغول إن البلدية بصدد تجهيز الحديقة البيئية في منطقة عنجرة بمبلغ 248 ألف دينار منحة من البنك الدولي، وإقامة حديقة صغيرة خضراء وسط عجلون لتكون متنفسا لأهالي المدينة وزوارها .
بدوره، قال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن هذه الورشة تأتي للوقوف على التحديات وتحويلها إلى فرص من شأنها النهوض بالواقع السياحي في عجلون ما يسهم بتحريك عجلة التنمية ويعود بالفائدة على المجتمع المحلي .
وكشف عرفات، أن عدد زوار التلفريك منذ تشغيلة بلغ 270 ألفا، مشيرا إلى وضع خطة لزيادة أعداد الزوار من خلال تقديم خصومات وعروض تشجيعية للمجموعات السياحية.
من جهته، قدم مساعد رئيس البلدية لشؤون المناطق محمد علي القضاة، عرضا تفصيليا عن البلدية ومناطقها وما تتميز به من امتداد الرقعة الخضراء، كما عرض مدير سياحة عجلون فراس خطاطبة ورائد حداد من شركة جت للنقل السياحي توجهاتهم وخططهم المستقبلية الهادفة لاستقطاب وجذب اكبر عدد ممكن من الزوار .
--(بترا)
ع.ف/ ن ح
13/01/2024 19:27:03
MENAFN14012024000117011021ID1107718280
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