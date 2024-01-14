المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو لضبط النفس ووقف التصعيد

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 13 كانون الثاني (بترا)- أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم السبت، عن قلقه من التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ونفلت هيئة بي بي سي عن غروندبرغ قوله :إن هذه الإجراءات من شأنها أن "تفاقم الوضع في اليمن، وتساهم في تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية، وزيادة التوترات الإقليمية في هذا الوقت الحرج".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة "حماية المدنيين اليمنيين وضمان تقدم جهود السلام"، مشدداً على ضرورة "إعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، والدعوة إلى وقف التصعيد".

--(بترا)

رش/ف ق

13/01/2024 19:25:29