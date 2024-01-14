المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو لضبط النفس ووقف التصعيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 13 كانون الثاني (بترا)- أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم السبت، عن قلقه من التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
ونفلت هيئة بي بي سي عن غروندبرغ قوله :إن هذه الإجراءات من شأنها أن "تفاقم الوضع في اليمن، وتساهم في تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية، وزيادة التوترات الإقليمية في هذا الوقت الحرج".
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة "حماية المدنيين اليمنيين وضمان تقدم جهود السلام"، مشدداً على ضرورة "إعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، والدعوة إلى وقف التصعيد".
--(بترا)
رش/ف ق
13/01/2024 19:25:29
MENAFN14012024000117011021ID1107718279
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