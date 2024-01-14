ندوة في إربد بعنوان توظيف الخطاب الديني لتبرير العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 كانون الثاني (بترا)- أكد المشاركون في ندوة نظمتها جمعية الصريح للفكر والثقافة، حول استدعاء الخطاب الديني للحرب على غزة، أن قادة العدوان الإسرائيلي يستندون الى نصوص محرفة لتبرير المذابح بحق النساء والأطفال في غزة .
وقال مفتي الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد الدكتور محمد خير العيسى خلال الندوة التي أقيمت اليوم في بلدية الصريح، إن قادة الاحتلال وظفوا في عدوانهم على غزة النص الديني من خلال تصريحاتهم وخطاباتهم لتبرير ذلك.
وأوضح العيسى أن قادة الاحتلال يجيرون الدين لتحقيق أهدافهم الاجرامية، مشيرا الى أن استخدام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إشارات دينية عندما أطلق على منظومة الدفاع المضادة للصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، اسم "مقلاع داوود".
من جانبه أشار الدكتور سلطان الشياب الى أن عدوان الاحتلال له أوجه اجرامية عديدة، وفي مقدمتها نصوص دينية محرفة لخدمة أهدافهم الاجرامية، مؤكدا أن حجم الاجرام والقتل والتدمير في غزة لم يشهده تاريخ البشرية على الإطلاق.
--(بترا)
ع ع/ف ق
13/01/2024 18:40:40
MENAFN14012024000117011021ID1107718278
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