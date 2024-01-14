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ندوة في إربد بعنوان توظيف الخطاب الديني لتبرير العدوان على غزة

1/14/2024 2:32:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 13 كانون الثاني (بترا)- أكد المشاركون في ندوة نظمتها جمعية الصريح للفكر والثقافة، حول استدعاء الخطاب الديني للحرب على غزة، أن قادة العدوان الإسرائيلي يستندون الى نصوص محرفة لتبرير المذابح بحق النساء والأطفال في غزة .
وقال مفتي الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد الدكتور محمد خير العيسى خلال الندوة التي أقيمت اليوم في بلدية الصريح، إن قادة الاحتلال وظفوا في عدوانهم على غزة النص الديني من خلال تصريحاتهم وخطاباتهم لتبرير ذلك.
وأوضح العيسى أن قادة الاحتلال يجيرون الدين لتحقيق أهدافهم الاجرامية، مشيرا الى أن استخدام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إشارات دينية عندما أطلق على منظومة الدفاع المضادة للصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، اسم "مقلاع داوود".
من جانبه أشار الدكتور سلطان الشياب الى أن عدوان الاحتلال له أوجه اجرامية عديدة، وفي مقدمتها نصوص دينية محرفة لخدمة أهدافهم الاجرامية، مؤكدا أن حجم الاجرام والقتل والتدمير في غزة لم يشهده تاريخ البشرية على الإطلاق.
--(بترا)
ع ع/ف ق
13/01/2024 18:40:40

MENAFN14012024000117011021ID1107718278

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