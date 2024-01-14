النجار: وزارة الثقافة تعتزم طباعة مختارات من أشعار المرحوم محمود فضيل التل

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 13 كانون الثاني (بترا)- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم السبت، إن الوزارة تعتزم طباعة مختارات من شعر الشاعر المرحوم محمود فضيل التل.

وأضافت خلال تقديمها واجب العزاء بالمرحوم، فقدان الشاعر التل خسارة كبيرة للمشهد الثقافي الأردني، لما يمتاز به الفقيد من ثقافة واسعة ورهافة في الحس وسعة في الصدر، وتحليه بالأخلاق الحميدة.

وأشارت النجار إلى أن عائلة التل أنجبت العديد من الشعراء والأدباء الذين أثروا المكتبة الأردنية والعربية بمؤلفات عديدة تعد مراجع مهمة للباحثين والدارسين.

من جانبه ثمن الدكتور وائل التل خلال زيارة الوزير ديوان آل التل في محافظة إربد لتقديم واجب العزاء، عزم الوزارة طباعة مختارات من أشعار المرحوم ما يؤكد اهتمامها بالأدباء والشعراء وانتاجاتهم المنوعة حتى بعد مفارقتهم الحياة.

بدوره عبر النجل الأكبر للفقيد، مناف محمود فضيل التل عن شكره وعائلته وآل التل عمومآ لهذه المشاعر الطيبة النبيلة التي أحاطتهم بها الأسرة الأردنية ووزارة الثقافة لما لها من أثر كبير في وجدانهم ونفوسهم.

وفي نهاية الزيارة جالت النجار والوفد المرافق لها على جميع أنحاء الديوان واطلعت على أهم الأعمال الأدبية من الكتب الثقافية المعروضة فيه .

--(بترا)

ع ع/ن ح

13/01/2024 18:29:56