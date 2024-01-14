النجار: وزارة الثقافة تعتزم طباعة مختارات من أشعار المرحوم محمود فضيل التل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 كانون الثاني (بترا)- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم السبت، إن الوزارة تعتزم طباعة مختارات من شعر الشاعر المرحوم محمود فضيل التل.
وأضافت خلال تقديمها واجب العزاء بالمرحوم، فقدان الشاعر التل خسارة كبيرة للمشهد الثقافي الأردني، لما يمتاز به الفقيد من ثقافة واسعة ورهافة في الحس وسعة في الصدر، وتحليه بالأخلاق الحميدة.
وأشارت النجار إلى أن عائلة التل أنجبت العديد من الشعراء والأدباء الذين أثروا المكتبة الأردنية والعربية بمؤلفات عديدة تعد مراجع مهمة للباحثين والدارسين.
من جانبه ثمن الدكتور وائل التل خلال زيارة الوزير ديوان آل التل في محافظة إربد لتقديم واجب العزاء، عزم الوزارة طباعة مختارات من أشعار المرحوم ما يؤكد اهتمامها بالأدباء والشعراء وانتاجاتهم المنوعة حتى بعد مفارقتهم الحياة.
بدوره عبر النجل الأكبر للفقيد، مناف محمود فضيل التل عن شكره وعائلته وآل التل عمومآ لهذه المشاعر الطيبة النبيلة التي أحاطتهم بها الأسرة الأردنية ووزارة الثقافة لما لها من أثر كبير في وجدانهم ونفوسهم.
وفي نهاية الزيارة جالت النجار والوفد المرافق لها على جميع أنحاء الديوان واطلعت على أهم الأعمال الأدبية من الكتب الثقافية المعروضة فيه .
--(بترا)
ع ع/ن ح
13/01/2024 18:29:56
MENAFN14012024000117011021ID1107718276
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