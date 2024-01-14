آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف العدوان على غزة

آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف العدوان على غزة
التاريخ
1/14/2024 2:32:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 13 كانون الثاني (بترا)- خرج أكثر من 200 ألف متظاهر، في لندن اليوم السبت، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون، الأعلام الفلسطينية وطالبوا بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة ومحاكمة قادة إسرائيل.
وكان التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا أعلن عن مسيرات عالمية لنصرة غزة اليوم في أكثر من 120 مدينة في 45 دولة حول العالم.
--(بترا)
رش/ ن ح/ ف ق
13/01/2024 17:45:59
MENAFN14012024000117011021ID1107718275
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