آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 13 كانون الثاني (بترا)- خرج أكثر من 200 ألف متظاهر، في لندن اليوم السبت، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون، الأعلام الفلسطينية وطالبوا بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة ومحاكمة قادة إسرائيل.

وكان التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا أعلن عن مسيرات عالمية لنصرة غزة اليوم في أكثر من 120 مدينة في 45 دولة حول العالم.

--(بترا)

رش/ ن ح/ ف ق

13/01/2024 17:45:59