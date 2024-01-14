ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.84% في أسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 13 كانون الثاني (بترا)-ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.84 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2473 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.5 ملايين دينار مقارنة مع 5.0 ملايين دينار الأسبوع السابق بنسبة انخفاض 8.7 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22.6 مليون دينار ، مقارنة مع 19.8 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم بلغ 19.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 14402 صفقة.

--(بترا)

رش/ف ق

13/01/2024 17:41:53