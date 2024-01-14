افتتاح اليوم العلمي في الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا)- افتتحت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، فعاليات اليوم العلمي في الأمن السيبراني، الذي نظمته عمادة كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة.

وقال عميد الكلية الدكتور فراس الغانم، في بيان صحفي اليوم السبت، إن تنظيم هذه الفعالية يأتي من إيمان الكلية بأهمية هذه النشاطات العلمية وضرورتها، للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتبادل الخبرات ومناقشة آخر ما توصل إليه المتخصصون في مجالات الأمن السيبراني المتعددة.

وأضاف، أن الجامعة سباقة في إعادة تصور الفضاء السيبراني، ووضع الأطر العلمية لإنشاء نظام بيئي رقمي آمن، من خلال تعليم الأجيال المقبلة من المتخصصين في الأمن السيبراني، ونشر الأبحاث في أرقى المجلات المتخصصة، وعمل المشاريع التطبيقية، والحصول على مراكز متقدمة في أهم المسابقات المحلية والإقليمية والدولية، معززين دور الجامعة في تطوير قطاع الأمن السيبراني بالتعاون والتشاركية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وهو مايعكس رؤية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة في تعزيز دور التكنولوجيا وبناء جيل يحمل الكفاءة والمواجهة لتحديات الأمن السيبراني على المستويين المحلي والعالمي.

من جانبه، قال رئيس قسم الأمن السيبراني الدكتور مصطفى الفيومي، إن تعزيز البنى التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات الفنية في مجال الأمن السيبراني ركيزتان أساسيتان في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

وتضمن اليوم العلمي جلستين نقاشيتن تمحورت الأولى حول: استراتيجيات وتشريعات الأمن السيبراني في الأردن وأدارها الدكتور محمد النبهان، في حين تناولت الثانية التي أدارها الدكتور علي الحاج، "المهن في مجال الأمن السيبراني".

وعلى هامش اليوم العلمي، وقع رئيسا الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء والمركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الاكاديمية العلمية والبحثية، وبناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها، بحضور رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني الدكتور أحمد حياصات، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو.

--(بترا)

أ ر/ ن ح/ف ق

13/01/2024 16:44:54