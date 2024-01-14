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3177طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

1/14/2024 2:32:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت،3177 طنا، منها 2124 طن خضار، و787طن فواكه، و265 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 10 و25، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 30 و 50، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.
--(بترا)
رح/ن ح/ف ق
13/01/2024 16:33:35

MENAFN14012024000117011021ID1107718272

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