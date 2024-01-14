محافظ جرش: ضبط 3 آبار زراعية مخالفة

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 13 كانون الثاني (بترا)– ضبطت الجهات المتخصصة في محافظة جرش، ثلاث آبار زراعية غير مرخصة .

وقال محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، إنه جرى الكشف على 10 آبار للتأكد من الالتزام باشتراطات التراخيص تبين أن 3 منها مخالفة ولم تصوب أوضاعها ما استدعى اتخاذ إجراءات بشأنها.

وأضاف لوكالة (بترا) أن مالكي الآبار طلب منهم مراجعة مديرية مياه جرش لاستكمال تجديد الترخيص حسب الأصول، مشيرا إلى تشكيل لجنة وتوجيهها بضرورة تكثيف الجولات على الآبار للتأكد من مدى تطبيقها لاشتراطات التراخيص.

وبين أن اللجنة ستنفذ جولات غير معلنة على الآبار المرخصة لغايات الزراعة، للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة والغايات التي رخصت من أجلها .

--(بترا)

ع.ف/ ن ح

13/01/2024 16:24:37