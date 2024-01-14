منتدون يؤكدون دور الأردن الثابت في دعم الصمود الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 13 كانون الثاني (بترا) محمد قديسات- نظمت الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية، اليوم السبت بغرفة تجارة اربد، ندوة حوارية عن الموقف الأردني في تعزيز الصمود الفلسطيني، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار.

وتحدث في الندوة التي حضرها محافظ اربد رضوان العتوم، والنواب: محمد جرادات، ومحمد العبانية، والدكتور زهير السعديين، والنائبان السابقان الدكتور مصطفى الخصاونة، والدكتور حميد البطاينة.

وقالت الوزيرة النجار، إن مواقف الأردن الشجاعة وجهوده المتواصلة في دفع الظلم والقهر والعدوان على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، أعادت للانسانية تعريفها وتوصيفها، فولدت من جديد.

وأضافت أن الخطاب الأردني في مخاطبة الوعي الإنساني شكل نموذجا استثنائيا بطرح تداعيات العدوان، بإبعاد إنسانية وشرعية في إطار حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال ونيل حقوقه بالحرية، وإقامة دولته على ترابه الوطني.

وبينت أن السردية الأردنية الوطنية ارتكزت على الحقائق والوقائع، وجددت مشروع الصمود الاستثنائي بقيادة الهاشميين عبر التاريخ وصولا الى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي شكلت القضية الفلسطينية جل اهتمامه وأولى أولوياته وحملها معه في كل المحافل.

وأكدت أن تماسك جبهتنا الداخلية وتوحيد الصفوف سيكون له انعكاسات ايجابية أكبر على دعم صمود الشعب الفلسطيني على ارضه ورفضه سياسة التهجير.

وأشارت إلى دور المثقف الأردني في ايصال صوت الحق والحقيقة للعالم، وإظهار الصورة البشعة لجرائم الاحتلال، ارتكازا على صلابة الموقف الأردني رسميا وشعبيا.

بدورهم عرض المتحدثون للسردية التاريخية للدور الأردني بقيادته الهاشمية في دعم القضية الفلسطينية منذ نشأتها، مؤكدين أن الأردن كان دوما السباق في نصرة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

وشددوا على أن الموقف الأردني الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، كان قويا وحازما وشجاعا ومؤثرا في دوائر صنع القرار، وارتكز على ضرورة وقف العدوان، وإدخال المساعدات بشكل مستدام وعاجل لقطاع غزة، والتصدي لمخططات التهجير، وايجاد حل عادل يضمن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على ترابه الوطني.

ولفتوا إلى أهمية توحيد الصفوف ورصها خلف القيادة الهاشمية والموقف الرسمي للدولة لتفويت الفرص على أصحاب الأجندات المشبوهة بالعبث بأمن الأردن واستقراره، مؤكدين أن صمود الأردن هو صمود لفلسطين.

وبينوا أن دعم الأردن لصمود الشعب الفلسطيني ليس بجديد، فهو ثابت من ثوابت الدولة، مشيرين إلى أن جلالة الملك حمل هم القضية الفلسطينية مع جلالته الى كل المحافل وشرح ابعادها باحترافية عالية وحذر من مخاطر وتداعيات إهمالها.

وأكدوا أن بوصلة الأردن ستبقى على الدوام باتجاه فلسطين وتاجها القدس كما أكد جلالته.

--(بترا)

م.ق/ ن ح/ف ق

13/01/2024 16:16:03