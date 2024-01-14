اطلاق خطط وبرامج تستهدف القطاع الشبابي في الطفيلة

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الطفيلة 13كانون الثاني (بترا)- باشرت مديرية شباب الطفيلة من خلال مراكزها المنتشرة في انحاء المحافظة تنفيذ الخطط والبرامج للعام الحالي، متضمنة نشاطات وفعاليات ودورات تدريبية متخصصة تستهدف المئات من شباب وشابات قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا.

وبين مدير مديرية شباب الطفيلة الدكتور يعقوب حجازين أن المراكز الشبابية وبالتعاون مع مديرية الشباب أعدت خططا وبرامج ترتكز على احتياجات ورغبات الشباب في هذه المرحلة، ومنها النشاطات الفكرية والثقافية والمبادرات النوعية، إضافة إلى حملات عمل تطوعية وزيارات ميدانية وغيرها.

واضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه جرى إطلاق برامج في مجالات التوعية والتثقيف السياسي نحو إكساب الشباب القيم والمهارات اللازمة للعمل السياسي والعام والتأثير فيه، وأهمية أن يكون لهم دور كبير ومشاركة أوسع خلال المرحلة المقبلة في الحياة السياسية والحزبية.

وبين أن الشباب أمام فرصة ذهبية لامتلاكهم للعديد من الأدوات والوسائل المتاحة، التي تساعدهم على الحصول على العلم والمعرفة بشكل أوسع، مشيرا إلى أن الأدوات والتجهيزات للعام الحالي ستعمل على إيجاد اجيال قادرة على تحمل المسؤولية والسعي لبناء ونهضة وطننا الغالي.

ولفت حجازين إلى خطط وبرامج المراكز الشبابية و عددها 13 مركزا تستهدف خلال العام الحالي ، ربط هؤلاء الشباب بواقعهم وإعطاء دورهم في المجتمع كأشخاص فاعلين إلى جانب رعاية وتحفيز التميز الإبداعي في تطوير العمل لديهم ، فضلا عن اكسابهم المهارات الأساسية في حياتهم العملية والعلمية.

--(بترا)

س.م/ف ق

13/01/2024 15:11:53

