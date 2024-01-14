Sunday, 14 January 2024 03:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بدء العدوان على غزة

1/14/2024 2:32:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا)- كشف موقع "واللا" العبري، إصابة 4 آلاف من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعاقات منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
وقال الموقع في تقرير مساء الجمعة، إن التقديرات ترجح ارتفاع هذا العدد إلى 30 ألفا، وإن هذه الحرب غير مسبوقة بعدد الجرحى، لا سيما أن الإصابات خطيرة للغاية، لافتا الى أن جيش الاحتلال لا يقدم جميع بيانات الجرحى.
وكان جيش الاحتلال أعلن أن الإصابات في صفوفه منذ منذ السابع من تشرين الأول بلغت2511، منها 1099 إصابة منذ بداية هجومه البري على القطاع.
--(بترا)
رصد/رس
13/01/2024 14:58:00

MENAFN14012024000117011021ID1107718266

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث