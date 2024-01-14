إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بدء العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا)- كشف موقع "واللا" العبري، إصابة 4 آلاف من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعاقات منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وقال الموقع في تقرير مساء الجمعة، إن التقديرات ترجح ارتفاع هذا العدد إلى 30 ألفا، وإن هذه الحرب غير مسبوقة بعدد الجرحى، لا سيما أن الإصابات خطيرة للغاية، لافتا الى أن جيش الاحتلال لا يقدم جميع بيانات الجرحى.

وكان جيش الاحتلال أعلن أن الإصابات في صفوفه منذ منذ السابع من تشرين الأول بلغت2511، منها 1099 إصابة منذ بداية هجومه البري على القطاع.

--(بترا)

رصد/رس

13/01/2024 14:58:00