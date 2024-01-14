135 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 13 كانون الثاني(بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 135 شهيدا و312 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب مصادر فلسطينية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إنه لا زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشار إلى أن حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع ارتفعت الى 23843 شهيدا و 60317 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة تجعله الاكثر اجراما ودموية عبر التاريخ.

وأضاف، أن الإبادة الجماعية جعلت واحدا من بين كل عشرين مواطنا في قطاع غزة اما شهيدا أو جريحا أو مفقودا.

--(بترا)

رصد/رس/ أ أ/ف ق

13/01/2024 14:21:48