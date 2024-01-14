مسؤول أممي يدعو لوقف اطلاق النار والالتزام بالقرارات الدولية جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 13 كانون الثاني(بترا)- دعا وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، جميع الأطراف الى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والإلتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 والعمل على التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي دائم.

وقال في بيان اصدره في ختام محادثات اجراها خلال زيارته لبيروت استمرت اربعة ايام، إننا "نواصل حث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، لأن كل يوم يستمر فيه هذا الوضع يزيد من خطر نشوب نزاع أكبر وأكثر تدميراً"، مشيرا الى أنه ومنذ بدء تبادل إطلاق النار أصيب أو قُتل عشرات المدنيين والصحفيين، وتعرضت مواقع اليونيفيل للقصف أكثر من عشرين مرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من جنود حفظ السلام.

يذكر ان لاكروا اجرى محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الخارجية عبد الله بو حبيب والتقى بسفراء الدول المساهمة بقوات عسكرية في اليونيفيل، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كما التقى بأعضاء آخرين في السلك الدبلوماسي.

ميدانيا، أعلن مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت اليوم السبت، عن قصف اسرائيلي بأكثر من 25 قذيفة فوسفورية ودخانية إستهدفت بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية.

كما افاد بانفجار صاروخين اعتراضيين اطلقهما الاحتلال الإسرائيلي في أجواء البلدة.

--(بترا)

ف ج/ أ أ/ف ق

13/01/2024 14:08:44