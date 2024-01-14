مسؤول أممي يدعو لوقف اطلاق النار والالتزام بالقرارات الدولية جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 13 كانون الثاني(بترا)- دعا وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، جميع الأطراف الى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والإلتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 والعمل على التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي دائم.
وقال في بيان اصدره في ختام محادثات اجراها خلال زيارته لبيروت استمرت اربعة ايام، إننا "نواصل حث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، لأن كل يوم يستمر فيه هذا الوضع يزيد من خطر نشوب نزاع أكبر وأكثر تدميراً"، مشيرا الى أنه ومنذ بدء تبادل إطلاق النار أصيب أو قُتل عشرات المدنيين والصحفيين، وتعرضت مواقع اليونيفيل للقصف أكثر من عشرين مرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من جنود حفظ السلام.
يذكر ان لاكروا اجرى محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الخارجية عبد الله بو حبيب والتقى بسفراء الدول المساهمة بقوات عسكرية في اليونيفيل، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كما التقى بأعضاء آخرين في السلك الدبلوماسي.
ميدانيا، أعلن مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت اليوم السبت، عن قصف اسرائيلي بأكثر من 25 قذيفة فوسفورية ودخانية إستهدفت بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية.
كما افاد بانفجار صاروخين اعتراضيين اطلقهما الاحتلال الإسرائيلي في أجواء البلدة.
--(بترا)
ف ج/ أ أ/ف ق
13/01/2024 14:08:44
MENAFN14012024000117011021ID1107718263
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