ارتفاع الموسم المطري الى 41,4 % من المعدل السنوي طويل الأمد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الثاني (بترا) - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح اليوم السبت، إلى 41,4 بالمئة والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.
واضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن كمية التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفعت إلى 99 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 34,3 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون / اشتفينا خلال 24 ساعة بلغت 49 ملم.
-- (بترا)
ي ع/ب ط
13/01/2024 13:13:19
MENAFN14012024000117011021ID1107718261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.