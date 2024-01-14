ارتفاع الموسم المطري الى 41,4 % من المعدل السنوي طويل الأمد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا) - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح اليوم السبت، إلى 41,4 بالمئة والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

واضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن كمية التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفعت إلى 99 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 34,3 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون / اشتفينا خلال 24 ساعة بلغت 49 ملم.

-- (بترا)

ي ع/ب ط

13/01/2024 13:13:19