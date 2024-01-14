الزرقاء: استبدال وحدات الإنارة التقليدية بشوارع المحافظة بموفرة للطاقة

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الزرقاء 13كانون الثاني (بترا) - باشرت بلدية الزرقاء باستبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات إنارة موفرة للطاقة "ليد" في جميع شوارع المحافظة، ضمن عطاء قامت بطرحه وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتشارك مع وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى.

وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني في تصريح صحفي اليوم السبت، إن البلدية ستعمل على استبدال وحدات الإنارة التقليدية المتهالكة منذ عشرات السنين بوحدات موفرة للطاقة "ليد" تشمل جميع الشوارع، مشيراً إلى أنه تم تركيب 600 وحدة إنارة من بداية حدود حي المصفاة وباتجاة باقي الشوارع والأحياء على التوالي.

وأفاد بأن وحدات الإنارة الموفرة للطاقة تتمتع بمواصفات وكفاءة عالية ومكفولة لمدة سبع سنوات، كما أن كلفة تشغيلها أقل بكثير من الوحدات التقليدية، ما سيؤدي إلى خفض فاتورة الإنارة الى 50 بالمئة من الفاتورة الحالية عند الانتهاء من المشروع التي تصل حالياً إلى مليون وخمسمئة ألف دينار سنوياً.

وعبر المومني عن شكره وتقديره إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الطاقة والثروة المعدنية ومدير شركة الكهرباء وكهرباء الريف وجميع القائمين والمشرفين على المشروع.

--(بترا)

ع ض/أ أ/ب ط

13/01/2024 13:09:12