اتفاقية بين الاقتصاد الرقمي وأمنية لدعم مبادرة قصة تك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الثاني (بترا) - وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة أمنية اتفاقية لدعم مبادرة "قصة تك"، التي اطلقتها الوزارة بهدف توفير التدريب والتوظيف لخريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السوق الأردني.
وبحسب بيان لشركة أمنية، اليوم السبت، قالت المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الشركة ديانا سعيدي، إن الاتفاقية تأتي لدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، مبينة أنه من المؤمل أن تساعد هذه المبادرة على زيادة فرص العمل للإناث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جهتها، أشارت رئيسة قسم بناء المهارات الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة علا ياغي، الى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة "قصة تك" التي تم اطلاقها في حزيران العام الماضي، والتي أفضت إلى تشغيل العدد المستهدف من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2023 من خلال التعاون مع عدد من الشركات التي أبدت اهتمامها بالمبادرة بحسب معايير الاختيار المعلنة.
-- (بترا)
غ ح/أ أ/ب ط
13/01/2024 12:28:56
MENAFN14012024000117011021ID1107718259
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