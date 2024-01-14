اتفاقية بين الاقتصاد الرقمي وأمنية لدعم مبادرة قصة تك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا) - وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة أمنية اتفاقية لدعم مبادرة "قصة تك"، التي اطلقتها الوزارة بهدف توفير التدريب والتوظيف لخريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السوق الأردني.

وبحسب بيان لشركة أمنية، اليوم السبت، قالت المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الشركة ديانا سعيدي، إن الاتفاقية تأتي لدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، مبينة أنه من المؤمل أن تساعد هذه المبادرة على زيادة فرص العمل للإناث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جهتها، أشارت رئيسة قسم بناء المهارات الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة علا ياغي، الى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة "قصة تك" التي تم اطلاقها في حزيران العام الماضي، والتي أفضت إلى تشغيل العدد المستهدف من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2023 من خلال التعاون مع عدد من الشركات التي أبدت اهتمامها بالمبادرة بحسب معايير الاختيار المعلنة.

-- (بترا)

غ ح/أ أ/ب ط

13/01/2024 12:28:56