غوتيريس يدين الهجوم على منطقة بمطار صومالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 كانون الثاني (بترا)- دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس اليوم السبت "بشدة الهجوم الذي وقع في منطقة مطار عدن أدي الدولي في مقديشو.
وأدى الهجوم الذي وقع أمس، إلى مقتل أحد أفراد وحدة الحراسة الأوغندية التابعة للأمم المتحدة في مجمع الأمم المتحدة.
وأشار غوتيريس، في بيان صدر باسمه، إلى أن الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ومبانيها محظورة بموجب القانون الدولي، معربا عن تضامن الأمم المتحدة ودعمها الكاملين لحكومة وشعب الصومال في كفاحهم ضد الإرهاب، بحسب تعبيره.
وأكد غوتيريس التزام المنظمة بدعم الصوماليين في رحلتهم نحو بلد مستقر وآمن ومزدهر.
-- (بترا)
م د/ف ج
13/01/2024 07:09:17
MENAFN14012024000117011021ID1107718252
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.