انخفاض مؤشر داو جونز واستقرار مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى

انخفاض مؤشر داو جونز واستقرار مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى
التاريخ
1/14/2024 2:28:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 كانون الثاني (بترا) - استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 72 دولارا للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة 118 نقطة، ليصل الى 37592 نقطة، فيما استقر مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 14972 نقطة.
وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 3 نقاط ليصل إلى 4783 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 4 نقاط ليصل الى 1950 نقطة.
-- (بترا)
م د/ب ط
13/01/2024 07:08:33
MENAFN14012024000117011021ID1107718251
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