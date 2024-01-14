هيئة التجارة البحرية البريطانية: أنباء عن حادث بحري قرب عدن

هيئة التجارة البحرية البريطانية: أنباء عن حادث بحري قرب عدن
التاريخ
1/14/2024 2:28:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 13 كانون الثاني (بترا)- أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية مساء أمس، أنها تلقت عدة تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفينة تجارية جنوب شرق خليج عدن في اليمن.
وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت عدة تقارير عن تتبع زورقين صغيرين لسفينة تجارية لأكثر من ساعة، مضيفة إن السفينة أفادت بعدم رؤية أسلحة.
وكانت الهيئة أبلغت امس عن هجوم صاروخي جديد قبالة اليمن.
وأضافت إن صاروخا أطلق باتجاه سفينة على بعد حوالي 90 ميلاً جنوب شرق عدن باليمن، بينما كانت ثلاث سفن صغيرة تتبع السفينة.
--(بترا)
رش/ ف ج
13/01/2024 07:03:25
MENAFN14012024000117011021ID1107718249
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