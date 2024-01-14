هيئة التجارة البحرية البريطانية: أنباء عن حادث بحري قرب عدن

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 13 كانون الثاني (بترا)- أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية مساء أمس، أنها تلقت عدة تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفينة تجارية جنوب شرق خليج عدن في اليمن.

وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت عدة تقارير عن تتبع زورقين صغيرين لسفينة تجارية لأكثر من ساعة، مضيفة إن السفينة أفادت بعدم رؤية أسلحة.

وكانت الهيئة أبلغت امس عن هجوم صاروخي جديد قبالة اليمن.

وأضافت إن صاروخا أطلق باتجاه سفينة على بعد حوالي 90 ميلاً جنوب شرق عدن باليمن، بينما كانت ثلاث سفن صغيرة تتبع السفينة.

--(بترا)

رش/ ف ج

13/01/2024 07:03:25