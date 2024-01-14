مجلس الأمن يناقش في جلسة حادة الهجمات الغربية على اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 كانون الثاني (بترا)- ناقش مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم السبت، الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اليمن وسط اتهامات روسية للدولتين بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة.

وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا الذي طلب عقد الجلسة الطارئة، إنه نظرا للعدوان المسلح الصارخ على دولة أخرى، كان وفده يفضل رؤية الأمين العام للأمم المتحدة يطلع المجلس على الأمر.

وقال "لقد شهد عدوانا من قبل ما يسمى بـ "التحالف الدولي" ضد اليمن وشعبه، حيث ضربت الطائرات والسفن البحرية مدنا متعددة، وقصفت المطارات والبنية التحتية الأخرى، مضيفا إن نفس الدمار يتكشف في غزة، مع انتشار الحرب الآن إلى البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال إن هذه الضربات الضخمة التي تشنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "ليس لها أي شيء مشترك" مع الحق في الدفاع عن النفس، مشددا على أن "تصرفات التحالف تنتهك المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة".

واوضح المندوب الروسي أن"حرية الملاحة يحكمها قانون البحار، وينبغي رفع النزاع إلى الهيئة المختصة.

من جانبها، قالت المندوب الاميركي الدائم، توماس غرينفيلد إن الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن ليل الخميس، كانت ضرورية ومتناسبة.

وتابعت غرينفيلد إن الضربات كانت تهدف إلى "تعطيل وإضعاف" "الهجمات المتهورة" التي تشنها الجماعة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما دافعت مندوبة المملكة المتحدة، السفيرة بابرا وودوارد ، عن العملية التي شاركت بها بلادها باعتبارها "أولت عناية خاصة لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون".

وقالت إن بلادها "نشرت ملخصاً لموقفها القانوني" من ضرباتها ضد الحوثيين، وأبلغت المجلس به كتابياً وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

-- (بترا)





م د/ف ج













13/01/2024 07:01:17