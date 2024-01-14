الجزائر: ما يحدث في غزة سيبقى وصمة عار على ضمير الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 كانون الثاني (بترا)- قال المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، الليلة الماضية، إن ما يحدث في غزة سيبقى وصمة عار على ضمير الإنسانية، وإن صورا صادمة يتم بثها في جميع أنحاء العالم على الشاشات كل يوم، دون أي استجابة ذات معنى.

وأضاف بن جامع أمام مجلس الامن الذي عقد جلسة بشأن فلسطين إن القصف الهمجي للقطاع واستهداف مظاهر الحياة كافة في غزة هو بوضوح استهداف لجعل غزة غير صالحة للسكن، ويقتل أمل الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

وقال بن جامع، حيث طلبت بلاده من المجلس عقد الجلسة، إن هذه السياسة تحظى بدعم السلطة القائمة بالاحتلال، وتهدف إلى إنهاء الأرض الفلسطينية، مضيفا إن خطة التهجير القسري تتكشف الآن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية من خلال القصف.

وأكد أن هذه الخطة محكوم عليها بالفشل، ولا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم، وأي تهجير للفلسطينيين يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي"، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بأن يتحدثا بصوت واحد ضد تهجير الفلسطينيين.

و شدد على أن "الصمت تواطؤ"، مكررا الدعوة إلى وقف إطلاق النار حالا.

-- (بترا)





م د/ف ج

13/01/2024 06:48:59