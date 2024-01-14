الجزائر: ما يحدث في غزة سيبقى وصمة عار على ضمير الإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 كانون الثاني (بترا)- قال المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، الليلة الماضية، إن ما يحدث في غزة سيبقى وصمة عار على ضمير الإنسانية، وإن صورا صادمة يتم بثها في جميع أنحاء العالم على الشاشات كل يوم، دون أي استجابة ذات معنى.
وأضاف بن جامع أمام مجلس الامن الذي عقد جلسة بشأن فلسطين إن القصف الهمجي للقطاع واستهداف مظاهر الحياة كافة في غزة هو بوضوح استهداف لجعل غزة غير صالحة للسكن، ويقتل أمل الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
وقال بن جامع، حيث طلبت بلاده من المجلس عقد الجلسة، إن هذه السياسة تحظى بدعم السلطة القائمة بالاحتلال، وتهدف إلى إنهاء الأرض الفلسطينية، مضيفا إن خطة التهجير القسري تتكشف الآن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية من خلال القصف.
وأكد أن هذه الخطة محكوم عليها بالفشل، ولا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم، وأي تهجير للفلسطينيين يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي"، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بأن يتحدثا بصوت واحد ضد تهجير الفلسطينيين.
و شدد على أن "الصمت تواطؤ"، مكررا الدعوة إلى وقف إطلاق النار حالا.
-- (بترا)
م د/ف ج
13/01/2024 06:48:59
MENAFN14012024000117011021ID1107718246
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