إيقاف خدمات شركات الاتصالات في غزة (تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بأن شركات الاتصالات في غزة أعلنت عن إيقاف خدماتها للمرة السابعة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال التقرير إن 178 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات، دخلت أمس الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، فيما أجلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 28 جريحاً ومرافقيهم من مستشفى الشفاء، ومستشفى كمال عدوان، والنقطة الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا إلى جنوب غزة لتلقي العلاج

ومنذ بدء الحرب الاسرائيلية على غزة، استشهد حوالي 23708 فلسطينيين وأصيب 60005 آخرون.

وفي الضفة الغربية، استشهد 333 فلسطينيا، من بينهم 84 طفلا، فيما أصيب 4176 فلسطينيًا، من بينهم 631 طفلًا بجروح.

إلى ذلك، قال التقرير إنه لا يزال حوالي 350 ألف شخص في غزة، يعانون من أمراض مزمنة، وحوالي 485 ألف شخص يعانون من اضطرابات الصحة العقلية في علاجاتهم.

-- (بترا)





م د/ف ج

















13/01/2024 06:42:33