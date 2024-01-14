إيقاف خدمات شركات الاتصالات في غزة (تقرير)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بأن شركات الاتصالات في غزة أعلنت عن إيقاف خدماتها للمرة السابعة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال التقرير إن 178 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات، دخلت أمس الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، فيما أجلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 28 جريحاً ومرافقيهم من مستشفى الشفاء، ومستشفى كمال عدوان، والنقطة الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا إلى جنوب غزة لتلقي العلاج
ومنذ بدء الحرب الاسرائيلية على غزة، استشهد حوالي 23708 فلسطينيين وأصيب 60005 آخرون.
وفي الضفة الغربية، استشهد 333 فلسطينيا، من بينهم 84 طفلا، فيما أصيب 4176 فلسطينيًا، من بينهم 631 طفلًا بجروح.
إلى ذلك، قال التقرير إنه لا يزال حوالي 350 ألف شخص في غزة، يعانون من أمراض مزمنة، وحوالي 485 ألف شخص يعانون من اضطرابات الصحة العقلية في علاجاتهم.
-- (بترا)
م د/ف ج
13/01/2024 06:42:33
MENAFN14012024000117011021ID1107718244
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