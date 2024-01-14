الصحة العالمية تزور مستشفى الشفاء شمالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 كانون الثاني (بترا)- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الليلة الماضية، أنه بعد أكثر من أسبوعين من الانتظار، تمكن الشركاء في المجال الإنساني من الوصول إلى مستشفى الشفاء في شمالي غزة.
وجاء في تقرير الامم المتحدة الإنساني اليومي أن الشركاء سلموا 9300 لتر من الوقود والإمدادات الطبية لتغطية ألف مصاب بصدمة نفسية و100 مريض بغسيل الكلى.
وأعاد مستشفى الشفاء إنشاء بعض خدماته الطبية، مع 60 طاقمًا طبيًا، وجناحًا جراحيًا وطبيًا يضم 40 سريرًا، وقسم طوارئ، وأربع غرف عمليات، وخدمات التوليد وأمراض النساء الأساسية في حالات الطوارئ، ووحدة غسيل كلى محدودة، والحد الأدنى من خدمات المختبرات، وخدمات الأشعة الأساسية.
وذكر التقرير أنه جرى العمل فقط بأقل من نصف البعثات المنسقة المخطط لها في جميع أنحاء غزة "3 من أصل 7" بهدف توفير المساعدات الغذائية، بما في ذلك الاشتراك مع القطاعات الأخرى.
ومنعت السلطات الإسرائيلية بعثتين من الوصول، واضطرت بعثتان إلى إلغائهما بسبب عدم إمكانية الوصول عبر الطرق التي خصصتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
-- (بترا)
م د/ف ج
13/01/2024 06:38:48
MENAFN14012024000117011021ID1107718243
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