الصحة العالمية تزور مستشفى الشفاء شمالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 كانون الثاني (بترا)- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الليلة الماضية، أنه بعد أكثر من أسبوعين من الانتظار، تمكن الشركاء في المجال الإنساني من الوصول إلى مستشفى الشفاء في شمالي غزة.

وجاء في تقرير الامم المتحدة الإنساني اليومي أن الشركاء سلموا 9300 لتر من الوقود والإمدادات الطبية لتغطية ألف مصاب بصدمة نفسية و100 مريض بغسيل الكلى.

وأعاد مستشفى الشفاء إنشاء بعض خدماته الطبية، مع 60 طاقمًا طبيًا، وجناحًا جراحيًا وطبيًا يضم 40 سريرًا، وقسم طوارئ، وأربع غرف عمليات، وخدمات التوليد وأمراض النساء الأساسية في حالات الطوارئ، ووحدة غسيل كلى محدودة، والحد الأدنى من خدمات المختبرات، وخدمات الأشعة الأساسية.

وذكر التقرير أنه جرى العمل فقط بأقل من نصف البعثات المنسقة المخطط لها في جميع أنحاء غزة "3 من أصل 7" بهدف توفير المساعدات الغذائية، بما في ذلك الاشتراك مع القطاعات الأخرى.

ومنعت السلطات الإسرائيلية بعثتين من الوصول، واضطرت بعثتان إلى إلغائهما بسبب عدم إمكانية الوصول عبر الطرق التي خصصتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

-- (بترا)





م د/ف ج





13/01/2024 06:38:48