انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني(بترا)- أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية "بالتل" و"أوريدو فلسطين"، مساء اليوم الجمعة، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وقالت "بالتل" في منشور لها عبر (فيسبوك): "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكل خدمات الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".
بدورها، قالت "أوريدو" في منشور مماثل: "مع استمرار العدوان على قطاع غزة فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة".
وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل مع قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023، نتيجة تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية ونقص الوقود بسبب الحصار.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
12/01/2024 22:25:44
MENAFN14012024000117011021ID1107718239
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