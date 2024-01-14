انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني(بترا)- أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية "بالتل" و"أوريدو فلسطين"، مساء اليوم الجمعة، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقالت "بالتل" في منشور لها عبر (فيسبوك): "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكل خدمات الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

بدورها، قالت "أوريدو" في منشور مماثل: "مع استمرار العدوان على قطاع غزة فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة".

وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل مع قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023، نتيجة تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية ونقص الوقود بسبب الحصار.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

12/01/2024 22:25:44