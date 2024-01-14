مصر تعرب عن قلقها إثر تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة12 كانون الثاني(بترا)- أعربت مصر عن قلقها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن.

ودعت الخارجية المصرية في بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وعدّت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشراً واضحاً على ما سبق وأنها حذرت منه مراراً وتكراراً من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت مصر حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

--(بترا)

ن ا/م د/ح أ

12/01/2024 21:47:05