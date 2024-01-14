مصر تعرب عن قلقها إثر تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة12 كانون الثاني(بترا)- أعربت مصر عن قلقها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن.
ودعت الخارجية المصرية في بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وعدّت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشراً واضحاً على ما سبق وأنها حذرت منه مراراً وتكراراً من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكدت مصر حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
12/01/2024 21:47:05
MENAFN14012024000117011021ID1107718238
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