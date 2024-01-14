منتخب قطر يفوز على لبنان في افتتاح كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا) - فاز المنتخب القطري على نظيره اللبناني بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوسيل بافتتاح منافسات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وسجل لمنتخب قطر أكرم عفيف هدفين وهدف للمعز علي في المباراة التي حضرها 82 الف متفرج.
وتقام غدا السبت المواجهة الثانية لحساب المجموعة الأولى أيضا، والتي تجمع منتخبي الصين وطاجيكستان على ستاد عبدالله بن خليفة.
وشهد حفل الافتتاح الذي حضره أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تضامنا كبيرا مع القضية الفلسطينية والأهل في غزة، حيث قام قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، بمنح قسم البطولة إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.
ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة حيث يستهل المشوار، يوم الاثنين المقبل، بلقاء منتخب ماليزيا.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
12/01/2024 21:34:29
MENAFN14012024000117011021ID1107718237
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