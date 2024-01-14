منتخب قطر يفوز على لبنان في افتتاح كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا) - فاز المنتخب القطري على نظيره اللبناني بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوسيل بافتتاح منافسات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل لمنتخب قطر أكرم عفيف هدفين وهدف للمعز علي في المباراة التي حضرها 82 الف متفرج.

وتقام غدا السبت المواجهة الثانية لحساب المجموعة الأولى أيضا، والتي تجمع منتخبي الصين وطاجيكستان على ستاد عبدالله بن خليفة.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تضامنا كبيرا مع القضية الفلسطينية والأهل في غزة، حيث قام قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، بمنح قسم البطولة إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة حيث يستهل المشوار، يوم الاثنين المقبل، بلقاء منتخب ماليزيا.

--(بترا)

خ خ/م د/ح أ

12/01/2024 21:34:29