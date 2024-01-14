Sunday, 14 January 2024 03:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب قطر يفوز على لبنان في افتتاح كأس آسيا

1/14/2024 2:28:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا) - فاز المنتخب القطري على نظيره اللبناني بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوسيل بافتتاح منافسات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وسجل لمنتخب قطر أكرم عفيف هدفين وهدف للمعز علي في المباراة التي حضرها 82 الف متفرج.
وتقام غدا السبت المواجهة الثانية لحساب المجموعة الأولى أيضا، والتي تجمع منتخبي الصين وطاجيكستان على ستاد عبدالله بن خليفة.
وشهد حفل الافتتاح الذي حضره أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تضامنا كبيرا مع القضية الفلسطينية والأهل في غزة، حيث قام قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، بمنح قسم البطولة إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.
ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة حيث يستهل المشوار، يوم الاثنين المقبل، بلقاء منتخب ماليزيا.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
12/01/2024 21:34:29

MENAFN14012024000117011021ID1107718237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث