ولي العهد يبحث فرص التعاون في الاستثمار مع قادة أعمال سنغافوريين

MENAFN - Jordan News Agency)

سنغافورة 13 كانون الثاني (بترا)- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يوم أمس

الجمعة، في سنغافورة، قادة أعمال من كبرى الشركات والمؤسسات السنغافورية.

وبحث سمو ولي العهد مع الحضور، فرص التعاون في الاستثمار بين الأردن وسنغافورة، لتحقيق التكامل والازدهار بين البلدين.

وأشار سموه في حديثه إلى مواطن القوة والفرص المتوفرة بالأردن، الذي يتمتع برأس مال بشري وقوى عاملة متفوقة في المجالات التكنولوجية والهندسية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة وإمكانية الوصول إلى قاعدة مستهلكين تضم 1.6 مليار شخص من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة.

وأوضح سمو ولي العهد أن الأردن حقق تميزا في مجال الطاقة، بخاصة أن تغطية الكهرباء في الأردن بلغت نسبة 100 بالمئة، أكثر من ربعها من الطاقة الخضراء.

كما وأشار سموه إلى توفر البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا الذكية في الأردن، ضمن بيئة اقتصادية آمنة مع استقرار سياسي ومالي قوي، إضافة إلى تراث الأردن الثقافي الغني بالمواقع التاريخية الشهيرة والمميزة والذي يجذب ملايين السياح.

وتبادل سموه الحديث مع الحضور حول فرص التعاون في مجالات التطوير العقاري، وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين والطاقة، والمنشآت السياحية، وإدارة الاحتياطات النقدية والصناديق الاستثمارية، والخدمات المصرفية الرقمية، والشحن والخدمات اللوجستية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.

--(بترا)





م د/ح أ

12/01/2024 21:40:17