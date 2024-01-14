روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لاجتماع بشأن الضربات الجوية على اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 12 كانون الثاني (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن أنها دعت مجلس الأمن الدولي، للاجتماع، لبحث الضربات الجوية التي شنتها أميركا وبريطانيا على اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي: "طلبت روسيا من مجلس الأمن عقد اجتماع اليوم بشأن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن".

--(بترا)

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12/01/2024 21:07:30