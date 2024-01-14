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روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لاجتماع بشأن الضربات الجوية على اليمن

1/14/2024 2:28:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 12 كانون الثاني (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن أنها دعت مجلس الأمن الدولي، للاجتماع، لبحث الضربات الجوية التي شنتها أميركا وبريطانيا على اليمن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي: "طلبت روسيا من مجلس الأمن عقد اجتماع اليوم بشأن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
12/01/2024 21:07:30

MENAFN14012024000117011021ID1107718234

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