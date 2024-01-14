روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لاجتماع بشأن الضربات الجوية على اليمن

روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لاجتماع بشأن الضربات الجوية على اليمن
التاريخ
1/14/2024 2:28:49 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 12 كانون الثاني (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن أنها دعت مجلس الأمن الدولي، للاجتماع، لبحث الضربات الجوية التي شنتها أميركا وبريطانيا على اليمن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي: "طلبت روسيا من مجلس الأمن عقد اجتماع اليوم بشأن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
12/01/2024 21:07:30
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