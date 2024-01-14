رئيس هيئة قناة السويس: الملاحة منتظمة في الاتجاهين

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القاهرة 12 كانون الثاني (بترا)- نفى رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، تعليق حركة الملاحة بالقناة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر ، مشيرا أن الملاحة منتظمة في الاتجاهين.

وأكد ربيع، اليوم الجمعة، أن "حركة الملاحة بالقناة منتظمة في الاتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب".

وأوضح ربيع أن القناة تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية "حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن".

وأكد حرص هيئة قناة السويس، فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك، بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الممر البديل عبر رأس الرجاء الصالح ليس الممر الآمن لعبور السفن في هذا التوقيت بسبب أحوال الطقس، في ظل طول مدة العبور لنحو أسبوعين من خلال الممر المائي البديل.

وقال إن هذا يمثل عبئًا على الخطوط الملاحية وسلاسل التوريد، من بينها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع.

--(بترا)

ن ا/م د/ح أ

12/01/2024 21:06:44