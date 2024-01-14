غوتيريش يدعو إلى عدم التصعيد بعد الضربات على اليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 كانون الثاني (بترا)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المعنية إلى عدم تصعيد الوضع أكثر من ذلك لصالح السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة على نطاق أوسع.
وفي إشارة إلى الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أمس، عبر أجزاء متعددة من اليمن، بدعم من دول أخرى، أكد غوتيريس على أنه يجب احترام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722 بشكل كامل.
وكرر غوتيريس، حسب بيان صدر باسمه، التأكيد على أن الهجمات ضد الشحن الدولي في منطقة البحر الأحمر غير مقبولة؛ لأنها تعرض سلامة وأمن سلاسل التوريد العالمية للخطر، ولها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والإنساني في جميع أنحاء العالم.
وشدد الأمين العام على ضرورة تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من تفاقم الوضع في اليمن نفسه، داعيًا إلى بذل كل جهد ممكن لضمان أن اليمن يتبع طريقا نحو السلام وأن العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لإنهاء الصراع في اليمن، لا ينبغي أن يضيع، حسب تعبيره.
-- (بترا)
م د/م د/ح أ
12/01/2024 21:05:26
MENAFN14012024000117011021ID1107718232
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.