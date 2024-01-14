غوتيريش يدعو إلى عدم التصعيد بعد الضربات على اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 12 كانون الثاني (بترا)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المعنية إلى عدم تصعيد الوضع أكثر من ذلك لصالح السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة على نطاق أوسع.

وفي إشارة إلى الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أمس، عبر أجزاء متعددة من اليمن، بدعم من دول أخرى، أكد غوتيريس على أنه يجب احترام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722 بشكل كامل.

وكرر غوتيريس، حسب بيان صدر باسمه، التأكيد على أن الهجمات ضد الشحن الدولي في منطقة البحر الأحمر غير مقبولة؛ لأنها تعرض سلامة وأمن سلاسل التوريد العالمية للخطر، ولها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والإنساني في جميع أنحاء العالم.

وشدد الأمين العام على ضرورة تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من تفاقم الوضع في اليمن نفسه، داعيًا إلى بذل كل جهد ممكن لضمان أن اليمن يتبع طريقا نحو السلام وأن العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لإنهاء الصراع في اليمن، لا ينبغي أن يضيع، حسب تعبيره.

-- (بترا)

م د/م د/ح أ

12/01/2024 21:05:26